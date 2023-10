Un nuevo hecho delictivo remeció parte de San Juan de Lurigancho (SJL), y más puntualmente los exteriores de la discoteca Xander’s ubicada en el distrito más poblado de Lima Metropolitana. Por la noche del 15 de setiembre, ‘Chechito’, líder de “Los Cómplices de la Cumbia”, iba a presentarse en dicho local nocturno, pero una detonación terminó por herir a más de 10 personas e impedir la realización de su concierto. A casi un mes de lo sucedido, el popular cantante de chicha peruana hace un mea culpa y ofrece disculpas tras explosión que obligaría a decretar un estado de emergencia.

¿CÓMO Y CUÁLES FUERON LAS DISCULPAS EXPRESADAS POR ‘CHECHITO’ LUEGO DE LA EXPLOSIÓN EN LA DISCOTECA XANDER’S DE SJL?

Hace casi un mes en SJL, la vida de aproximadamente 15 personas fue violentada luego de la detonación de una granada colocada en los exteriores de la discoteca Xander’s, y a la misma vez generó preocupación entre los integrantes de la agrupación de chicha que lidera Sergio Romero Toledo, conocido en el mundo artístico como ‘Chechito’.

A causa de una presunta extorsión dirigida hacia “Los Cómplices de la Cumbia”, el joven cantante de 18 años pudo haber sufrido los daños provocados por las esquirlas que explotaron en aquel atentado del 15 de setiembre de 2023, fecha que aún recuerda con tristeza y por la cual volvió a expresarse para pedirle disculpas a la “gente que piensa que es por mí”.

En diálogo con Jorge Rodríguez del programa radial de RPP, Así Somos, ‘Chechito’ manifestó inicialmente con respecto a lo ocurrido en SJL que “no me siento responsable de lo que haya pasado, pero sí me siento mal de que exista gente que no deje que personas que han empezado desde abajo quieran salir adelante”, puntualizando además en que si bien no se siente culpable, cree que “esto ya se viene viendo desde hace antes”.

“Yo pido disculpas”, dijo el líder de “Los Cómplices de la Cumbia” en torno al atentado con granada que dejó varios heridos, y terminaría obligando a las autoridades a tomar medidas más drásticas como por ejemplo, el actual estado de emergencia que rige en el distrito más poblado de Lima.

‘Chechito’, también, contó para Así Somos de RPP y dijo sentir que lo sucedido fue “la gota que derramó el vaso” a raíz de las amenazas que había recibido meses antes, pero “no fue por mí, no fue por la agrupación”.

Por último, y en relación al atentado ocurrido en la cuadra 1 de Los Jardines Oeste, volvió a disculparse porque “yo creo que es lo único que puedo hacer, así no sea yo el culpable o la agrupación”.

“Siento lo que pasó”, remarcó con tristeza el ‘Bad Bunny de la Chicha Peruana’, destacando además la inmediata intervención policial tras el hecho que pudo terminar en una tragedia.

‘CHECHITO’: ¿CÓMO SE SIENTE ACTUALMENTE EL LÍDER DE “LOS CÓMPLICES DE LA CUMBIA” A CASI UN MES DEL ATENTADO EN XANDER’S DE SJL Y DE QUÉ FORMA HA DECIDIDO PROTEGERSE?

Luego de la explosión de una granada colocada en la puerta de ingreso de la discoteca Xander’s, ‘Chechito’ experimentó uno de los momentos más desagradables en su emergente carrera artística porque la intención delincuencial habría tenido su nombre y apellido tomando en cuenta los antecedentes de extorsión en los que estaba inmerso.

Sin embargo, y luego de casi un mes del triste suceso en SJL, el actual líder de “Los Cómplices de la Cumbia” ahora se siente más tranquilo de vuelta a los escenarios para cantarle al público que vitorea su seudónimo en cada presentación musical ya que, según contó para el mismo espacio, “tengo seguridad personal”.

“Estoy más tranquilo gracias a las autoridades que han sabido manejar estos casos”, resaltó ‘Chechito’ al manifestarse sobre el trabajo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP), y a la misma vez indicando que el resguardo contratado “no es porque haya pasado algo, sino es que han estado apoyándome y no falta uno que otro fan que de manera brusca trata de abrazarte”.

Cabe resaltar, que gracias a su apogeo y pese a las malas experiencias, “Los Cómplices de la Cumbia” están próximos a llegar al viejo continente gracias a la productora Euro Eventos.

FECHAS Y PAÍSES QUE VISITARÁ ‘CHECHITO’ EN SU GIRA POR EUROPA

Tal y como lo confirmó el propio ‘Chechito’ a través de un escueto video compartido en TikTok, “Los Cómplices de la Cumbia” arribarán a Europa para presentarse en exclusiva y por primera vez en España, Francia e Italia.

Si bien las fechas y ciudades donde se llevará a cabo la gira del ‘Bad Bunny de la Chicha Peruana’ llamado originalmente como Sergio Romero, no han sido especificadas ni detalladas con exactitud todavía, podemos destacar de acuerdo a lo publicado que del 24 de noviembre al 10 de diciembre, los compatriotas que radican en dichos territorios podrán disfrutar de su voz y música.