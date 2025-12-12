La ausencia de Laura Spoya en programas pasados del podcast ‘La Manada’ generó preocupación entre su audiencia, luego de que la conductora anunciara que enfrentaba un problema de salud relacionado con un chip de rejuvenecimiento que se había colocado recientemente.

Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una falta ocasional, Spoya explicó al equipo del programa que su malestar se había intensificado y que el cuadro se volvió más delicado de lo previsto. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ COMPARTIÓ LAURA SPOYA SOBRE LOS PROBLEMAS QUE LE GENERÓ EL CHIP DE REJUVENECIMIENTO?

La conductora informó al equipo del podcast que no podría presentarse debido a una serie de problemas que surgieron después de la implantación del chip de rejuvenecimiento, el cual funciona mediante hormonas liberadas de manera gradual.

Según recoge el diario La República, Spoya explicó que la zona donde se colocó el dispositivo comenzó a causarle un dolor intenso que no cedía con el paso de las horas. La herida tampoco mostraba señales de cicatrización, lo que la llevó a preocuparse aún más por un posible riesgo de infección.

Mediante un mensaje, reveló que la situación había llegado a un punto alarmante: “Estuve re mal porque la bendita herida que tengo no cierra. Ya se volvió superpeligroso”. A ello se sumaron fiebre y escalofríos, síntomas que la impulsaron a acudir a un especialista. En su momento, sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe expresaron su apoyo y manifestaron sus deseos que pueda reincorporarse pronto.

Tras recibir medicación para evitar que el cuadro avanzara, la creadora de contenido permaneció en recuperación hasta el último martes 9 de diciembre, fecha en que retornó al programa.

¿QUÉ ES EL CHIP DE REJUVENECIMIENTO?

El llamado “chip de la juventud” es un pequeño implante que se coloca bajo la piel (generalmente en la cadera o el glúteo) y que libera hormonas bioidénticas de forma continua durante varios meses. Estas sustancias, obtenidas de fuentes vegetales y químicamente similares a las que produce el cuerpo, buscan estabilizar el equilibrio hormonal para mejorar la energía, el ánimo, el sueño y la función sexual, además de aliviar síntomas de la perimenopausia y la menopausia.

El procedimiento es rápido, se realiza con anestesia local y el dispositivo se biodegrada sin necesidad de retirarlo. Se recomienda a personas mayores de 35 años con signos de desbalance hormonal, siempre tras una evaluación médica que determine la dosis adecuada.

Chip de la juventud. | Foto: Okara

¿QUÉ SE SABE SOBRE ‘LA MANADA’?

“La Manada” es el nuevo programa de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, que reemplaza a “Good Time” tras su salida del canal “Todo Good”. Se transmite en vivo a través del canal digital ‘Satélite+’ del exfutbolista Jefferson Farfán en el horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿QUÉ SE SABE SOBRE SATÉLITE+, EL CANAL DIGITAL DE FARFÁN?

El canal Satélite+ representa una versión expandida y renovada de JF10 TV. La plataforma conserva algunos programas ya posicionados, como “Enfocados”, pero ahora apuesta por una línea editorial más amplia, con mayor producción y la incorporación de figuras con fuerte presencia en el entorno digital peruano. Farfán definió esta transición con la frase: “Misma casa, nuevo nombre”, resaltando que el objetivo es ofrecer una propuesta más robusta y variada para sus audiencias.

Entre sus programas se encuentra justamente ‘La Manada’ y otros programas como ‘Fútbol Satélite’, Bad Boys’ y ‘La Hora del Chirrinchi’. Estos bloques configuran una parrilla similar a la de los canales de streaming consolidados, con contenidos segmentados por horarios y públicos específicos.