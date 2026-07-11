Por Redacción EC

Laura Spoya, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, alcanzó gran popularidad gracias a su trayectoria como modelo y a su participación en diversos programas de televisión, tanto como concursante como conductora. De hecho, en los últimos años incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una de las influencers más influyentes y comentadas en las redes sociales. Sin embargo, recientemente la creadora de contenidos ha llamado la atención de los medios de espectáculos y seguidores por anunciar su inesperada salida de la conducción de ‘Al sexto día’. Frente a esta noticia, surgieron diversos rumores sobre el posible fin del programa de Panamericana TV, luego de más de 16 años al aire. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.