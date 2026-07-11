Laura Spoya, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, alcanzó gran popularidad gracias a su trayectoria como modelo y a su participación en diversos programas de televisión, tanto como concursante como conductora. De hecho, en los últimos años incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una de las influencers más influyentes y comentadas en las redes sociales. Sin embargo, recientemente la creadora de contenidos ha llamado la atención de los medios de espectáculos y seguidores por anunciar su inesperada salida de la conducción de ‘Al sexto día’. Frente a esta noticia, surgieron diversos rumores sobre el posible fin del programa de Panamericana TV, luego de más de 16 años al aire. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE SU SALIDA DE ‘AL SEXTO DÍA’?

En medio de especulaciones sobre el final de ‘Al sexto día’ en redes sociales y medios, Laura Spoya, quien es la conductora del programa, aprovechó unos minutos del podcast ‘La Manada’ para referirse acerca del polémico tema. De acuerdo con la modelo peruana, la noticia la sorprendió en un momento complicado de su vida personal, lo que la llevó a reflexionar sobre el cierre de distintas etapas y que justamente el programa de Panamericana TV guarda un significado especial dentro de ese proceso. Así, la presentadora reveló que el último programa se emitirá el día de su cumpleaños, es decir, el 25 de julio. Además, aseguró que esta salida no guarda relación con un supuesto despido, sino una decisión de otra naturaleza que explicará este sábado en el mismo programa.

“¿Sabes qué ha pasado? El último día de ‘Al sexto...’ para mí, va a ser el día de mi cumpleaños. El mismo día, no es como están diciendo por ahí que mañana, no, no todavía falta. Acá a nosotros no nos votaron, nos fuimos, eso es muy distinto. Tengo un sinsabor, no tanto por mí, o sea me tengo sentimientos encontrados, por mi gente, no tanto por mí, por mi equipo de trabajo... Como ustedes saben, yo soy una personas de soluciones y hay soluciones para el equipo de trabajo (No se van a quedar sin comer) No, jamás, ya tenía el plan B solo que he tenido que meterle 80 cambios”, contó Spoya.

¿QUÉ DIJO BRIAN RULLAN SOBRE EL SUPUESTO ROMANCE ENTRE LAURA SPOYA Y SEBASTIÁN GÁLVEZ?

Durante el podcast ‘La manada galáctica’, Laura Spoya se pronunció de manera pública tras las declaraciones de su aún esposo, Brian Rullan, y fue tajante al defender su rol como madre y rechazó cualquier intento de ponerlo en duda. De acuerdo con la modelo, en diversas ocasiones ha optado por guardar silencio, aunque dejó claro que existen límites que no está dispuesta a tolerar. En ese contexto, el empresario mexicano volvió a referirse a la madre de sus hijos para el programa ‘Show.pe’, donde lamentó la situación mediática que vive actualmente, dejando en claro que no puede tocar más el tema por respeto a su familia.

“Me da pena, por la familia más que nada. Me mandaron imágenes, pero no tiene nada que ver conmigo, es la vida de ella y ella puede hacer lo que quiera. Me da lástima todo en general. Todo lo que quiero decir no te lo puedo decir por respeto a ella y a mi familia”, expresó Rullan. Por su parte, el reportero del medio aprovechó para preguntarle si le daba el visto bueno a Laura respecto a una nueva relación que tenga más adelante, ante lo cual el cocinero azteca le deseó lo mejor con quien decida estar. “Claro, que le vaya bien con sus parejas, o sea, con los que esté en un futuro”, sostuvo.