Tras semanas de incertidumbre sobre su estado de salud, Laura Spoya ha vuelto a la escena pública tras el grave accidente vehicular que puso en riesgo su vida. Durante una transmisión en vivo desde su hogar, la conductora de ‘Al sexto día’ se mostró por primera vez ante sus seguidores para relatar el difícil proceso de recuperación que enfrenta tras una cirugía de emergencia en la columna vertebral.

Acompañada por sus compañeros del programa digital ‘La Manada’, la exMiss Perú detalló las secuelas físicas que padece y cómo ha cambiado su rutina diaria tras el impacto en Surco.

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN ACTUAL DE LAURA SPOYA?

La exreina de belleza sorprendió al lucir un corsé ortopédico que ahora es indispensable para su movilidad. Según explicó, este dispositivo es fundamental para lograr la correcta cicatrización interna y asegurar que su columna se mantenga alineada tras la reconstrucción de una de sus vértebras. Debido a la fragilidad de su espalda, Spoya tiene prohibido realizar esfuerzos físicos. “Me voy a echar un ratito ya porque se supone que no debería caminar”, comentó frente a cámaras.

El soporte médico no será temporal, pues la presentadora reveló que deberá portarlo por aproximadamente medio año. Para evitar cualquier movimiento brusco que comprometa la cirugía, utiliza una pequeña unidad motorizada dentro de su casa, a la que llama con humor el ‘Laura móvil’, permitiéndole desplazarse sin cargar peso sobre su eje óseo, según recoge el diario La República.

¿QUÉ TAN GRAVE FUE LA LESIÓN QUE SUFRIÓ LAURA SPOYA?

El diagnóstico médico posterior al choque fue alarmante, ya que inicialmente la influencer no dimensionó el daño real debido al estado de shock. Tras ser ingresada a cuidados intensivos, los especialistas le advirtieron que su médula estuvo a un “milímetro” de sufrir un daño irreversible.

“He estado al borde de la muerte, estoy con estrés postraumático”, confesó la modelo al recordar el momento en que le informaron que necesitaba una “cirugía urgente” para evitar una parálisis permanente de sus extremidades.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE LAURA SPOYA EN SURCO?

El siniestro se registró alrededor de las 3:30 a.m. del jueves 12 de febrero en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con La Encalada. La camioneta que manejaba Spoya terminó empotrada contra la pared de una propiedad privada tras perder el control del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el impacto activó las bolsas de aire y dejó la unidad con daños considerables. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención inmediata.

Laura Spoya, exMiss Perú y reconocida influencer, ha sido hospitalizada tras un grave accidente de tráfico en Surco a las 3:30 a.m. Su camioneta impactó contra una pared, provocando daños significativos. Actualmente está en observación médica para descartar lesiones graves.

¿VENÍA DE UNA CELEBRACIÓN ANTES DEL ACCIDENTE?

Ante los rumores que señalaban que habría estado en locales nocturnos de Barranco y Miraflores, la modelo rechazó tajantemente esa versión. En mensajes enviados al programa ‘Magaly TV, la firme’, afirmó: “Nada, cero. Eso es mentira”.

Detalló que estuvo en una reunión privada y que solo tomó “un brindis”. Asimismo, explicó su recorrido previo al choque. “De la cuadra de Salvador en La Molina me fui a casa de Tef (una amiga) y a mi casa”, indicó. En esta línea, aclaró que se encontraba en pijama porque había llevado a su amiga a su domicilio cerca de las 3:00 a. m. y minutos después regresó para entregarle un objeto.

Molesta por los comentarios en redes sociales, afirmó: “La gente se inventa cada cosa, me da cólera”.