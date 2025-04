Laura Spoya se ha convertido en una de las modelos más reconocidas del medio nacional y gracias a su gran carisma y participación en diversos programas de televisión y digitales se ha ganado el cariño del público. En ese sentido, una noticia ha tomado por sorpresa a sus seguidores, ya que la ex Miss Perú anunció su salida de la conducción del programa “La Noche Habla”, explicando los verdaderos motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión y aclarando así ciertos rumores que circulaban desde hace algunas semanas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ LAURA SPOYA RENUNCIÓ A “LA NOCHE HABLA”?

Este miércoles 9 de abril, Laura Spoya tomó por sorpresa a más de uno al anunciar su repentina salida de “La Noche Habla”, que se transmite por la señal de Panamericana TV, por un desgaste mental y para dedicar más tiempo a sus pequeños hijos. La modelo peruana, quien también se viene desempeñando como presentadora en “Al Sexto Día” y el podcast ”Good Time", ha experimentado un cansancio acumulado por su recargada agenda. Por ello, la influencer, visiblemente conmovida, aprovechó las cámaras para despedirse en vivo de sus compañeros Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy Zahory, además de agradecer a la casa televisora por la oportunidad que le brindaron en estas semanas.

“Muchas veces uno tiene que tomar decisiones en base a su familia y salud mental. Tengo dos hijos pequeñitos y llego a mi casa casi a la 1 a. m. y me despierto todos los días a las 6:30 a. m., y eso es algo que yo no puedo cambiar, porque realmente el tiempo de mis hijos es súper importante (…) He tenido que tomar la decisión de retirarme de ‘La noche habla’ para cuidar ese vínculo que tengo con mis hijitos y por un tema de salud mental. Soy una persona súper energética, y ustedes lo saben, y honestamente estaba bastante desgastada porque es un ritmo complicado”, reveló la carismática Laura.

¿QUÉ REVELÓ LAURA SPOYA SOBRE LA CRISIS MATRIMONIAL CON BRIAN RULLAN?

Hace algunas semanas, en el programa “Good Time” del canal de YouTube ‘Todo Good’, Laura Spoya decidió aclarar su situación sentimental con su pareja, Brian Rullan, tras las sorprendentes declaraciones que brindó en el espacio de Magaly Medina, en las que afirmó que está atravesando un periodo de tensión en su matrimonio. De esta manera, la ex Miss Perú pidió al público que dejara de seguir especulando sobre un supuesto distanciamiento con el mexicano, ya que, de por medio, están sus menores hijos y no es nada fácil lidiar con una situación como esta.

“Decirles que me van hacer un gran favor si dejan de especular cosas negativas por cosas que puedan estar pasando en mi vida personal. Yo soy una persona abierta, súper transparente y siempre voy a querer contarles todo lo que sucede en mi vida, pero recuerden que tengo hijitos y para mí esta situación que estoy atravesando ahorita es complicadita. Siempre pueden haber crisis, pero la cosa es poder salir de las crisis”, dijo la conductora de “Al sexto día”.

Asimismo, Laura Spoya reflexionó sobre el hecho de que todas las parejas pasan por diferentes situaciones, ya sean malas o buenas, pero lo importante es encontrar una solución. “Dejen de especular porque sí me choca y yo soy una persona súper energética y me muevo con mis energías y si no tengo bien mis energías, no voy a poder darles todo lo que les doy todos los días. Les mando un besito a mi familia de redes”, sostuvo la influencer.