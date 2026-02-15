Laura Spoya revela que sufrió fractura de vértebras y estuvo cerca de perder la movilidad de sus piernas

La conductora de televisión, Laura Spoya, se pronunció tras el grave accidente automovilístico que sufrió en Surco el pasado 12 de febrero. La ex Miss Perú reveló que padeció fractura de vértebras y que incluso existió el riesgo real de quedar sin movilidad en las piernas.

Ante la incertidumbre sobre su estado actual y el proceso de recuperación que deberá afrontar, la creadora de contenido decidio salir al frente a compartir todos los detalles. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RIESGOS ENFRENTÓ LAURA SPOYA?

En diálogo con su programa ‘Al sexto día’, Spoya detalló que la lesión se localizó en la vértebra L1, una zona clave porque conecta con los nervios que controlan las piernas y los esfínteres. “Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales”, explicó, al precisar que el daño generó alarma inmediata entre los especialistas.

Según contó, el escenario pudo ser mucho más grave. “Si se movía un milímetro más, me iba a quedar sin posibilidad de caminar”, afirmó. Por esa razón, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y operada con urgencia para estabilizar la columna mediante la colocación de tres piezas de titanio. Aunque la cirugía fue exitosa, reconoció que su movilidad no volverá a ser la misma.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU RECUPERACIÓN Y LAS SECUELAS?

A pocos días de la intervención, logró ponerse de pie con ayuda médica. “Recién me han logrado parar, he caminado un poco y era lo que más miedo teníamos”, expresó. Sin embargo, aceptó que enfrentará limitaciones físicas prolongadas.

También agradeció el respaldo de su entorno cercano. “He estado a un punto de morir, eso soy consciente”, confesó, al tiempo que subrayó que esta experiencia la llevó a reflexionar sobre la importancia del descanso y la seguridad al volante.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE SU ACCIDENTE?

La conductora confesó que no tiene recuerdos claros del impacto. Su memoria, dijo, es difusa y solo conserva fragmentos previos al choque. “No recuerdo el golpe, recuerdo haber agarrado fuerte el timón, pero el golpe lo recuerdo borroso”, señaló.

El verdadero impacto emocional llegó después, cuando observó las imágenes en televisión. “Recién he visto la gravedad del accidente en televisión”, manifestó con la voz entrecortada. Incluso reveló que la impresión fue tan fuerte que entró en shock y tuvieron que medicarla para tranquilizarla mientras permanecía en cama, según recoge Infobae.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE LAURA SPOYA EN SURCO?

El siniestro se registró alrededor de las 3:30 a.m. del jueves 12 de febrero en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con La Encalada. La camioneta que manejaba Spoya terminó empotrada contra la pared de una propiedad privada tras perder el control del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el impacto activó las bolsas de aire y dejó la unidad con daños considerables. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención inmediata.

¿VENÍA DE UNA CELEBRACIÓN ANTES DEL ACCIDENTE?

Ante los rumores que señalaban que habría estado en locales nocturnos de Barranco y Miraflores, la modelo rechazó tajantemente esa versión. En mensajes enviados al programa ‘Magaly TV, la firme’, afirmó: “Nada, cero. Eso es mentira”.

Detalló que estuvo en una reunión privada y que solo tomó “un brindis”. Asimismo, explicó su recorrido previo al choque. “De la cuadra de Salvador en La Molina me fui a casa de Tef (una amiga) y a mi casa”, indicó. En esta línea, aclaró que se encontraba en pijama porque había llevado a su amiga a su domicilio cerca de las 3:00 a. m. y minutos después regresó para entregarle un objeto.

Molesta por los comentarios en redes sociales, afirmó: “La gente se inventa cada cosa, me da cólera”.