Patricio Parodi desató controversia en redes al criticar el desempeño de Paolo Guerrero con Alianza Lima. El chico reality generó revuelo entre los hinchas blanquiazules luego de poner en duda el nivel actual del delantero nacional, provocando una ola de comentarios y reacciones divididas en plataformas digitales.

¡Le dio con todo! Patricio Parodi critica sin filtros a Paolo Guerrero por su nivel en Alianza Lima: “Ese ya se jubiló hace tiempo”

En un reciente episodio del podcast Doble Sentido, Patricio Parodi —conocido por su participación en Esto es Guerra— fue consultado por su compañera Onelia Molina sobre la edad en la que normalmente se retira un futbolista profesional. Ante la pregunta, Parodi comentó que, por lo general, se retiran a los 41 años, salvo que se trate de un arquero, quienes suelen prolongar su carrera un poco más.

No obstante, al surgir el nombre del histórico goleador durante la conversación, Parodi no se contuvo y lanzó una declaración directa: aseguró que el delantero ya estaba “jubilado” y que su continuidad en el club victoriano respondía más a razones de marketing que a su rendimiento en el campo.

“¿Paolo?, ¿Quién? ¿Guerrero? ¿41 (edad)? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar no más, si siempre para más tiempo lesionado y no juega. Él va a cobrar, cobra no más, va a cobrar, ¿Qué juega?”, señaló Parodi, provocando polémica en redes sociales.

“A ver, los hinchas de Alianza, está en la banca, está cobrando, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, tickets, o sea, más o menos, es parecido lo que le hicieron aCueva, porque Cueva físicamente no estaba cuando lo contrataron en Cusco, más o menos parecido pasó con Farfán que él estaba lesionado y también lo contrataron”, agregó el popular ‘Pato’.

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores a referirse de tal manera manera hacia Paolo Guerrero.| Foto: Instagram

¿A qué se dedicará Paolo Guerrero cuando se retire del fútbol?

Hace unos meses, el actual refuerzo blanquiazul reveló que terminó el curso de entrenador y tiene todos sus papeles aptos para dirigir. Sin embargo, esa opción todavía la ve lejana y solo se concentra en Alianza Lima, club en el que nació futbolísticamente y que defenderá por primera vez en la máxima división del fútbol peruano.

“Ya lo saqué (el título). Ya tengo todas las licencias. Lo tengo bajo 7 llaves por si en algún momento lo necesito. De hecho, quisiera capacitarme mejor, ir a Europa, ver los entrenamientos. En algún momento lo pensé (...). Hoy por hoy no es una opción de que yo sea entrenador”, indicó el ‘Depredador’ en ‘Enfocados’.

¿Qué más dijo Paolo Guerrero sobre lo que hará después de retirarse del fútbol profesional?

Luego, el exCorinthians también hizo hincapié en otro camino que le gustaría seguir. “Después del fútbol no sé qué haré, quiero estudiar gestión. Lo que más me veo es eso: armar un equipo, ser director deportivo, encargarme de las contrataciones, ver qué jugador necesita mi equipo y construir un equipo bonito que luche. No darle muchos gastos al club porque hay mercados como el de Brasil, que maneja otro presupuesto”.

Por último, Guerrero resaltó que le encantaría contribuir con cambios positivos en el fútbol peruano desde fuera de la cancha. “En Alianza, que es el equipo de mis amores, pero también en la selección. Yo quiero ver a mi selección en los próximos mundiales. Creo que el fútbol peruano tiene que cambiar mucho. Vienen nuevas generaciones que tienen que crecer y fogueándose (...). Exportando más jugadores al extranjero”.