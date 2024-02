El oficializado vínculo sentimental entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, acaparó las principales portadas de medios tanto en Perú como Argentina desde mediados de 2023, y hoy ambos ya gritan su amor a los 4 vientos. Tras los rumores de próximo matrimonio entorno a ellos, la mediática pareja vivió su primer San Valentín juntos, y bajo un escenario propicio para la preparación del tradicional ceviche, plato típico del país de origen de la modelo que participó en “Bailando” hasta que una lesión la terminó alejando. Conoce qué opinó el conductor televisivo acerca de su sazón marina, si finalmente le gustó y mucho más sobre cómo la pasaron en esta fecha tan especial.

¿APROBÓ MARCELO TINELLI EL CEVICHE PREPARADO POR MILETT FIGUEROA EN SAN VALENTÍN 2024?

Tras la culminación del “Bailando” conducido por Marcelo Tinelli y que Milett Figueroa no pudo terminar debido a una lesión, ambos pasan más tiempo juntos y expresándose vía redes sociales, todo el amor que sienten, tal y como sucedió durante el miércoles 14 de febrero por la celebración del tradicional San Valentín.

La preparación de un ceviche fue el momento culinario que experimentó la pareja por primera vez y decidió ser compartido en stories de Instagram, siendo los comentarios de la multifacética celebridad argentina los que más llamaron la atención del periodismo e internautas.

“Tiembla Gastón Acurio, Micha y muchos chefs grosos de Lima”, terminó de manifestar Marcelo Tinelli con mucha gracia, entusiasmo y ante la risa de Milett Figueroa mientras cocinaba en uno de los tantos videos publicados por 24 horas.

Acto seguido llegó el preciso instante de probar el típicamente peruano ceviche elaborado con lenguado, pero que lamentablemente para la modelo y actriz de 31 años, no fue del agrado de su amado, quien empezaba destacando que tenía “muy buena pinta” el plato, sin embargo “no anduvo muy bien ... no salió muy bien”.

“Está desaprobado para mí. Tenía mucho gusto a pescado”, expresaba un Marcelo Tinelli que definitivamente no quedó satisfecho con el sabor del platillo marino, animándose hasta a ponerle puntaje muy por debajo de un afamado coctel oriundo del Perú.

Cabe resaltar, que el conductor de “Bailando”, también, comentó lo siguiente tras desaprobar el ceviche preparado por Milett Figueroa: “El pisco sour es un diez y acá en el ceviche, que es el plato típico peruano, es un 2″, aunque luego le tocó el turno a él de sorprenderla mediante una decoración compuesta por pétalos de rosas rojas, y además la publicación donde la llama “amor mío”.

¿MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA VAN A CASARSE EN 2024?

La pareja de moda en Argentina desde mediados de 2023 es sin duda la conformada por Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, argentino y peruano que pese a la diferencia de edad han decidido darse una oportunidad en el amor, y de acuerdo a una fotografía recientemente compartida vía redes sociales, expresarlo mediante el tradicional compromiso para toda la vida.

El conductor y presentador de “Bailando” y la modelo vienen publicando imágenes juntos o vinculadas a la relación formal que ya sostienen, pero una en particular acaba de llamar la atención de prensa de espectáculos e internautas cuya especulación radica ahora en la celebración de un matrimonio próximamente.

A través de stories de Instagram, Marcelo Tinelli compartió una foto donde aparece su mano entrelazada con la de Milett Figueroa que porta en el dedo anular un brillante anillo que expresaría noviazgo y compromiso.

Tras el revuelo causado, y los rumores entorno a un posible matrimonio en 2024, LAM de América TV buscó a la celebridad argentina de 63 años para preguntarle precisamente por la joya que lleva la modelo peruana y lo que simboliza, respondiendo rotundamente que solo se trata de un “regalo para mi novia”.

“¿Dónde está el compromiso?”, le cuestionó Marcelo Tinelli al reportero de LAM, resaltando inmediatamente que se “lo regalé (a Milett) porque estoy en una relación y me pareció un lindo gesto”.

Asimismo, soltó una frase muy particular acerca del matrimonio y la forma de pensar que tendrían ambos, manifestando que “uno está comprometido en el amor, pero no pasa todo por el casamiento”, y así dirigiéndose también a la prensa que lo habría dado por hecho, pero tienen pensamientos equivocados.

¿CUÁNDO LLEGARÁ MARCELO TINELLI A LIMA JUNTO A MILETT FIGUEROA?

Con el consumado romance e idilio iniciado en el “Bailando” argentino, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzaron el 2024 más juntos que nunca, pero envueltos en situaciones delicadas como el sensible fallecimiento del tío de la modelo peruana por quien pasó la Navidad 2023 en Lima, y la lesión que la terminó eliminando del reconocido reality de baile.

Sin embargo, y pese a los altibajos que vienen experimentando en pleno Año Nuevo, ambos tienen planes a futuro y tendrían decidido poder pasar unos días en el país que vio nacer a la también actriz de 31 años.

A través de su cuenta de Instagram, recientemente Marcelo Tinelli aceptó responder a 20 preguntas de sus fans, amigos y/o seguidores, entre las cuales destacan algunas relacionadas a gustos personales como el perfume que usa, pero también puntualmente a la fecha programada para su viaje a Perú junto a Milett Figueroa.

“Entre febrero y marzo ando por ahí”, respondió el afamado presentador y conductor televisivo de 63 años acerca del plan para aterrizar en Lima durante los próximos 2 meses, considerando además que el reality de baile acabará el lunes 29 de enero, tal y como lo confirmó él mismo mediante el mismo cuestionario recibido mediante historias.