Con un mensaje cargado de ironía y seguridad, Magaly Medina se dirigió directamente a quienes desean verla lejos de la televisión. Durante la última edición de Magaly TV La Firme, la conductora aprovechó los minutos finales para reafirmar su compromiso con ATV y negó que piense retirarse en el corto plazo.

Entre risas, pero con un tono desafiante, la popular “urraca” aseguró que todavía tiene mucho por ofrecer a su público y recalcó que será ella, y no los rumores ni la presión de terceros, quien decida el momento de su retiro. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ MAGALY MEDINA A SUS CRÍTICOS?

Al final de su programa, Medina lanzó un mensaje que no dejó dudas sobre su permanencia en ATV. La presentadora pidió a quienes difunden rumores que no canten victoria antes de tiempo y remarcó que su salida no ocurrirá por presión externa. Con un tono irónico y risueño, aseguró: “Nosotros nos despedimos por hoy, pero no se preocupen, que volvemos mañana, pasado. No me voy de la tele aún. No me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria; aquí estoy todavía”.

Pese a admitir que el paso de los años y la exigencia del trabajo generan cansancio, dejó claro que esa no será la causa de un eventual adiós. De acuerdo con Medina, solo dará un paso al costado cuando lo decida ella misma, sin que los comentarios de terceros interfieran en esa determinación, según informa La República.

¿MAGALY PIENSA RETIRARSE PRONTO DE LA TELEVISIÓN?

Aunque la figura de ATV fue contundente al descartar que su retiro esté cerca, semanas atrás sorprendió al revelar que aún no define si continuará con ‘Magaly TV La Firme’ en 2026. En diálogo con El Trome, admitió que sostener el liderazgo de su programa le genera un desgaste importante y que la presión constante ya ha impactado en su salud.

Además, expresó que no siempre siente el respaldo de la televisora. Llegó incluso a compararse con “la Cenicienta”, al afirmar que sus pedidos para reforzar la programación previa a su espacio no reciben respuesta. A pesar de ese descontento, mantiene su compromiso con el público y continúa al frente de uno de los programas más vistos de la televisión peruana.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.