Leyla Chihuán llegó a los 50 años el último jueves 4 de septiembre y lo hizo rodeada de detalles especiales preparados por su pareja, Abril Cárdenas. Globos dorados, flores y una torta fueron parte de la sorpresa que convirtió la celebración en un momento íntimo y emotivo, compartido en redes sociales.

Cárdenas expresó públicamente su admiración y amor hacia la exvoleibolista, mientras que Chihuán respondió con un mensaje de gratitud en el que destacó la felicidad que atraviesa en esta etapa de su vida. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA SORPRESA DE CUMPLEAÑOS QUE RECIBIÓ LEYLA CHIHÚAN POR PARTE DE SU PAREJA?

Abril Cárdenas decidió sorprender a su pareja con un gesto romántico y lleno de simbolismo. La habitación de Leyla Chihuán fue ambientada con globos dorados, una torta de cumpleaños y arreglos florales, creando un escenario especial para celebrar medio siglo de vida.

A través de Instagram, Cárdenas compartió fotografías del momento y escribió un extenso mensaje en el que expresó todo lo que significa para ella esta relación: “Happy birthday (Feliz cumpleaños) a mi soulmate (alma gemela), mi mejor amiga, mi cómplice, la real role model (modelo a seguir). Festejo tu vida hoy y siempre, porque eres inspiración y porque me haces creer cada día en el amor verdadero”.

Chihuán respondió al gesto con un comentario cargado de emoción y agradecimiento. La exdeportista escribió: “Gracias por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado, por mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y, sobre todo, por tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro, Abril, y valoro cada detalle que compartes conmigo”.

¿QUÉ HA DICHO LEYLA CHIHUÁN SOBRE SU RELACIÓN SENTIMENTAL?

No es la primera vez que la excongresista se expresa de forma abierta sobre su vida amorosa. En octubre de 2024, durante una entrevista para el programa “Así Somos” de RPP, confesó que se encontraba “perdidamente enamorada” y viviendo una etapa plena. Según contó, la relación con su pareja le ha dado tranquilidad, alegría y, sobre todo, la paz mental que tanto buscaba.

Chihuán destacó que en su vínculo hay valores esenciales como respeto y amistad. Para ella, una pareja debe ser alguien que brinde apoyo, que aconseje y que también sea capaz de criticar de manera constructiva. Señaló que una relación que solo genera molestias no aporta nada positivo y subrayó que lo que más aprecia es tener a alguien que incentive su crecimiento personal.

¿CÓMO SE CONOCIERON LEYLA CHIHUÁN Y ABRIL CÁRDENAS?

La historia de amor comenzó en 2024, mientras se desarrollaban los Juegos Olímpicos en París. Chihuán, quien acompañaba a la delegación peruana, solía compartir en redes sociales parte de su rutina en la capital francesa. Fue en ese contexto que recibió un primer mensaje de Abril Cárdenas, quien elogió su carácter y su actitud.

Según recoge RPP, con el paso de los días, los mensajes se volvieron más frecuentes y, al descubrir que tenían amistades en común, surgió una conexión que en un inicio fue de amistad. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en una relación amorosa que hoy ambas disfrutan con naturalidad y orgullo.