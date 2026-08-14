Esta semana, Lima se convirtió en el epicentro del suspenso y la emoción cinematográfica. Cientos de fanáticos del cine de terror se congregaron desde temprano en el centro comercial Larcomar para recibir a Lin Shaye, la legendaria actriz de la franquicia de “La Noche del Demonio” (Insidious).

La emoción se desbordó desde el instante en que la intérprete pisó la alfombra roja. Sorprendida y visiblemente conmovida al escuchar a la multitud corear su nombre, Shaye rompió el protocolo para saludar de cerca al público, firmar autómatas y tomarse fotografías. Con una radiante sonrisa, la actriz destacó el profundo cariño recibido y dejó una frase que retumbó entre los asistentes: “Perú es clave”.

La aclamada actriz desembarcó en Lima como parte del tour internacional de "La Noche del Demonio: Están entre nosotros". Perú fue el único país elegido para albergar la primera proyección mundial de la película antes de su estreno este 20 de agosto. (Foto: Andes Films Perú)

Perú, único destino en Latinoamérica y sede del primer pase mundial

La visita de Lin Shaye a territorio peruano no fue un evento cualquiera: formó parte de la gira internacional de promoción de “La Noche del Demonio: Están entre nosotros”, siendo el Perú el único país seleccionado para esta exclusiva acción promocional.

El hito más importante de la jornada llegó tras el paso por la alfombra roja. La actriz ingresó junto a los asistentes a la sala de cine para compartir un momento histórico: la primera proyección de la película a nivel mundial. Los fanáticos locales tuvieron el privilegio de descubrir antes que nadie esta nueva y aterradora entrega, viviendo una experiencia colectiva sin precedentes en la historia reciente del entretenimiento en el país.

Tráiler oficial

El impacto del público peruano en la industria cinematográfica

El éxito de esta visita demuestra el crecimiento del mercado peruano para las grandes producciones internacionales. La elección de Lima como escenario exclusivo para el avant premiere mundial refleja la pasión y la fidelidad que la comunidad local siente por el género del terror.

Para garantizar que los estudios de Hollywood continúen apostando por el Perú como plaza prioritaria para futuras estrellas, eventos y premieres exclusivas, el respaldo en taquilla resulta fundamental. La asistencia masiva a las salas de cine es el motor que hace posible que experiencias de esta magnitud sigan llegando al país.

Fecha de estreno y preventa de entradas en Perú

La nueva pesadilla está por comenzar en la pantalla grande. “La Noche del Demonio: Están entre nosotros” se estrenará oficialmente en todos los cines del Perú este 20 de agosto.

Para los seguidores de la saga que no quieren quedarse fuera, las entradas ya se encuentran disponibles en preventa a través de las plataformas digitales y taquillas de las principales cadenas de cine del país. Asegura tu lugar y prepárate para vivir el terror en su máxima expresión.