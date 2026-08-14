“Perú es clave”: Lin Shaye paralizó Miraflores en una alfombra roja inolvidable y compartió la primera función global del filme. La preventa de entradas ya está disponible en cines a nivel nacional. (Foto: Andes Films Perú)
“Perú es clave”: Lin Shaye paralizó Miraflores en una alfombra roja inolvidable y compartió la primera función global del filme. La preventa de entradas ya está disponible en cines a nivel nacional. (Foto: Andes Films Perú)
Por Paolo Valdivia

Esta semana, Lima se convirtió en el epicentro del suspenso y la emoción cinematográfica. Cientos de fanáticos del cine de terror se congregaron desde temprano en el centro comercial Larcomar para recibir a Lin Shaye, la legendaria actriz de la franquicia de “La Noche del Demonio” (Insidious).

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