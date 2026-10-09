Hay películas que logran conmover al público incluso muchos años después de su estreno, y “Siempre a tu lado, Hachiko” es una de ellas. La emotiva historia del perro que esperaba fielmente a su dueño conquistó a espectadores de distintas generaciones y ahora regresa a las salas de cine peruanas para celebrar los 15 años de su lanzamiento. Protagonizada por Richard Gere, la cinta está inspirada en hechos reales y recuerda el vínculo especial que puede existir entre una persona y su mascota. Este esperado regreso representa una oportunidad para revivir sus escenas en pantalla grande o descubrir por primera vez el relato que hizo llorar a miles de personas. A continuación, te contamos cuándo puedes verla, en qué cines estará disponible, de qué trata y quiénes integran el reparto de esta inolvidable producción.

¿CUÁNDO SE REESTRENA HACHIKO Y DÓNDE PODRÁS VERLA?

Los seguidores de “Siempre a tu lado, Hachiko” ya pueden disfrutar de la película en la pantalla grande. Gracias a la distribuidora Venus Films, la cinta protagonizada por Richard Gere llegó a las salas de cine peruanas el jueves 8 de octubre, en el marco de la celebración por los 15 años de su estreno.

Si quieres volver a emocionarte con esta historia o verla por primera vez, puedes consultar la cartelera de los cines del país para conocer las funciones y los horarios disponibles. De esta manera, tendrás la oportunidad de descubrir en pantalla grande por qué la historia de Hachi continúa conquistando al público.

"Siempre a tu lado, Hachiko". (Foto: Difusión/Stage 6 Films)

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE HACHIKO?

La trama presenta a Parker Wilson, un profesor universitario interpretado por Richard Gere que encuentra a un Akita japonés en una estación de tren. Tras intentar localizar a sus dueños, decide acogerlo y lo bautiza como Hachi. Pronto, ambos desarrollan una relación cercana y el animal empieza a acompañarlo diariamente hasta la estación.

Todo cambia cuando Parker fallece de manera inesperada. A pesar de su ausencia, Hachi continúa acudiendo al mismo lugar para esperarlo, convirtiéndose en una representación de la fidelidad que conmovió al público.

La producción estadounidense de 2009 adapta la película japonesa Hachiko Monogatari, estrenada en 1987 y dirigida por Seijirō Kōyama. Ambas versiones se inspiran en el perro real que esperaba a su dueño en Shibuya, Japón.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN LA PELÍCULA Y QUÉ PERROS INTERPRETARON A HACHI?

Richard Gere encabeza el elenco como Parker Wilson. También participan Joan Allen, como Cate; Sarah Roemer, como Andy; Cary-Hiroyuki Tagawa, como Ken; y Jason Alexander, como Carl. Completan el reparto Erick Avari, Davenia McFadden, Kevin DeCoste, Tora Hallström y Robbie Sublett.

Cabe destacar que el personaje de Hachi fue interpretado por tres perros Akita: Chico, Layla y Forest. Sus movimientos y expresiones resultan esenciales para contar la historia sin recurrir a diálogos del animal, según recoge RPP.

¿QUÉ OPINARON LOS CRÍTICOS SOBRE HACHIKO?

La película recibió opiniones diversas. En Rotten Tomatoes obtuvo cerca del 60 % de aprobación crítica, mientras que la audiencia mostró una valoración superior. En IMDb, los usuarios le dieron más de ocho puntos sobre diez.

Christopher Lloyd, del Sarasota Herald-Tribune, le concedió cuatro de cinco estrellas y afirmó: “Hachiko es, sin disculpas, una película para llorar”. En contraste, Alissa Simon, de Variety, cuestionó su tono sentimental y repetitivo, aunque reconoció la capacidad de la historia para emocionar. Desde Common Sense Media, Joly Herman resaltó la devoción del perro como elemento central del drama.

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