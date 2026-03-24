Por Redacción EC

No cabe duda de que el ampay que reveló Magaly Medina causó gran movimiento en la farándula peruana, en la que, tanto programas de espectáculos y podcast del país tocaron el tema durante varios días. Y es que las sorprendentes imágenes en las que se ve a Mario Irivarren besando a una modelo argentina en un yate y a Said Palao bailando con mujeres que no son sus parejas han generado la indignación del público, al considerar que se faltó el respeto a sus relaciones. Por su parte, la popular ‘Urraca’ reveló el movimiento migratorio de los chicos reality en la que coincidentemente este grupo viajó a Colombia en marzo de 2025, al parecer, para una fiesta de solteros. A pesar de que Onelia Molina puso fin a su historia de amor con el conductor de ‘La manada’, la modelo confesó que mantuvo comunicación con Alejandra Baigorria en medio de la controversia, revelando que se encuentra muy lastimada por la difícil situación que también le tocó atravesar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.