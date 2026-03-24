No cabe duda de que el ampay que reveló Magaly Medina causó gran movimiento en la farándula peruana, en la que, tanto programas de espectáculos y podcast del país tocaron el tema durante varios días. Y es que las sorprendentes imágenes en las que se ve a Mario Irivarren besando a una modelo argentina en un yate y a Said Palao bailando con mujeres que no son sus parejas han generado la indignación del público, al considerar que se faltó el respeto a sus relaciones. Por su parte, la popular ‘Urraca’ reveló el movimiento migratorio de los chicos reality en la que coincidentemente este grupo viajó a Colombia en marzo de 2025, al parecer, para una fiesta de solteros. A pesar de que Onelia Molina puso fin a su historia de amor con el conductor de ‘La manada’, la modelo confesó que mantuvo comunicación con Alejandra Baigorria en medio de la controversia, revelando que se encuentra muy lastimada por la difícil situación que también le tocó atravesar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO ONELIA MOLINA SOBRE LA COMUNICACIÓN QUE TUVO CON ALEJANDRA BAIGORRIA TRAS EL AMPAY?

Luego de una semana que se lanzara el esperado ampay de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres que no son sus parejas en Argentina, Onelia Molina contó, a través de su podcast ' Doble sentido’, que entabló una conversación con Alejandra Baigorria, quien atraviesa un complicado momento en su matrimonio. Según la modelo arequipeña, fue la empresaria quien decidió escribirle a través de sus redes sociales, ante lo cual ella se mostró abierta al diálogo, dejando de lado posibles conflictos. De esta manera, la integrante de ‘Esto es guerra’ confirmó, sin brindar detalles de la comunicación, que ahora mantienen una relación más cercana con la aún esposa de Said.

“Sí, yo hablé con Alejandra. Me escribió el martes y el viernes recién leo su mensaje. ¿Por qué no hablar?, ¿por qué no saber?, ¿por qué no apoyarla? Siempre estuve abierta a las disculpas, a la conversación, al diálogo. No me gusta llevarme mal con nadie y si en este momento tengo que hablar y conversar con ella, como lo hemos venido haciendo, lo voy a hacer. Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada”, confesó Onelia en su programa.

RAFAEL CARDOZO CRITICÓ LA SALIDA DE ONELIA MOLINA TRAS TERMINAR CON MARIO IRIVARREN

Luego de que Onelia Molina atravesara días complicados debido al ampay donde se le ve a Mario Irivarren besando a una modelo argentina en un yate junto a sus amigos, la modelo arequipeña ha decidido dar vuelta a la página y seguir con su vida. En esta oportunidad, la odontóloga de profesión mostró a través de sus redes sociales que la pasó de lo mejor en una fiesta electrónica junto a Flavia López y Kevin de ‘Esto es Guerra’ hasta el amanecer. De acuerdo con las imágenes, Molina lució un sujetador gris, pantalones de jean negros, botines con tacón y lentes de sol. Así, esto generó que Rafael Cardozo cuestionara la actitud de la chica reality frente a esta complicada situación.

Y es que, para el brasileño, Molina debería guardar “luto” por algunas semanas, señalando que tendría que manejar su soltería con mayor cautela y respeto tras haber terminado recientemente su relación con Irivarren. “Yo creo que si tú terminas una relación, lo mínimo que puedes hacer es guardar un luto. No te digo que te encierres de por vida, pero por lo menos unas tres semanas quédate en tu casa, no salgas a bailar como si no pasara nada. Sales ahí, te grabas, estás en el ‘juerga’, eso se ve mal”, sostuvo en ‘Sin más que decir’.