Maju Mantilla rompió el silencio frente a los comentarios que la señalaban como protagonista de supuestos vínculos extramatrimoniales. En medio de la controversia, la conductora fue clara en desmentir cualquier relación con el actor George Slebi o con un cirujano peruano, nombres que comenzaron a circular en medios y redes sociales sin pruebas que respalden dichas afirmaciones.

La exMiss Mundo manifestó su incomodidad por la facilidad con la que se difunden rumores sin sustento y enfatizó que no permitirá que su nombre ni su familia sean dañados por versiones falsas. Además, explicó que el caso ya está en manos de sus abogados, quienes se encargarán de iniciar las acciones legales necesarias para detener la propagación de estos comentarios. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ SE DIJO SOBRE SU RELACIÓN CON GEORGE SLEBI?

Las especulaciones comenzaron luego de que Mantilla compartiera escenas en la telenovela Te volveré a encontrar con el actor George Slebi. En varios espacios televisivos se insinuó que la cercanía en las grabaciones podría haber trascendido la pantalla. Frente a estas versiones, la exreina de belleza desestimó categóricamente cualquier posibilidad de romance y fue contundente al señalar: “Eso es falso. Lo único que te puedo decir es que es falso, y se han dicho muchas cosas falsas. Para eso lo están viendo mis abogados”.

Con estas declaraciones, la conductora dejó en claro que el vínculo con Slebi se limitó exclusivamente a lo profesional. De hecho, el propio actor colombiano no ha respaldado de ninguna manera los rumores, lo que refuerza la versión de Mantilla y evidencia que su nombre está siendo utilizado en historias ajenas a la realidad.

¿DE DÓNDE SALIÓ EL NOMBRE DE UN CIRUJANO PERUANO?

La polémica no solo mencionó a Slebi, sino que tomó un nuevo giro cuando apareció en escena el nombre de un cirujano peruano. Según lo difundido en un espacio digital, la información habría partido de un audio que una sobrina del médico compartió con una productora. Desde ese momento, la versión comenzó a difundirse con rapidez en el ámbito mediático.

Maju Mantilla expresó su profundo malestar por este tipo de afirmaciones y manifestó: “Lamentablemente, me indigna que hablen así, que haya personas que con tanta irresponsabilidad salgan a hablar cosas falsas. Y como te repito, eso lo está viendo el abogado”. La conductora criticó la ligereza con la que algunos difunden hechos sin pruebas y señaló que, al involucrar a terceros,incluida la esposa del médico, lo único que se genera es controversia gratuita y sin sustento.

¿QUÉ MEDIDAS LEGALES TOMARÁ LA EXMISS MUNDO?

Ante el impacto de los rumores, Mantilla aseguró que no permitirá que su imagen quede vinculada a historias inventadas. Por ello, confirmó que sus abogados ya se encuentran reuniendo material probatorio y avanzan en las denuncias contra quienes iniciaron o propagaron estas versiones.

Fuentes cercanas a su entorno indicaron que su objetivo principal es detener la expansión de comentarios difamatorios que no solo dañan su trayectoria en la televisión, sino también su vida personal y familiar. Ella misma recalcó que estas afirmaciones carecen de respaldo y que cualquier acusación deberá ser sustentada en la vía judicial, según recoge Infobae.