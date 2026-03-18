Los rumores sobre un romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo parecen confirmarse tras un cariñoso intercambio de mensajes en redes sociales. Lo que empezó como simples sospechas en la prensa de España y Perú ha dado un giro importante, luego de que el cantante de “Amiga mía” dedicara un mensaje cargado de afecto a la actriz peruana, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores y los principales programas de espectáculos. Este gesto no es una sorpresa, sino la prueba que faltaba para entender una cercanía que ya se notaba en varios países. Con el beso captado en Ecuador aún fresco en la memoria de los fanáticos, las recientes interacciones sugieren que ambos artistas han decidido dejar de ocultar su cercanía. A continuación, te contamos todos los detalles de esta historia de amor que une a la estrella española con la menor de las hermanas Cayo.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE LE DEDICÓ ALEJANDRO SANZ A STEPHANIE CAYO QUE CONFIRMARÍA EL NOVIAZGO?

El gran alboroto en los medios surgió por un comentario que el músico español dejó en el perfil de Instagram de la protagonista de “Travesuras del corazón”. Con la frase “No te puedo amar más”, Sanz rompió la discreción habitual que caracteriza su vida privada, recibiendo de vuelta una serie de corazones por parte de la actriz.

Este cruce de palabras fue analizado minuciosamente por espacios como el magacín ‘Y ahora Sonsoles’, donde periodistas como Lorena Vázquez señalaron que este tipo de expresiones no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de su unión, aunque también dejaron abierta la posibilidad de que se trate de una estrategia de “promoción de un nuevo single”, según informa el diario La República.

Publicación de Stephanie Cayo, donde Alejandro Sanz le comentó con un tierno mensaje romántico | Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO STEPHANIE CAYO SOBRE SU VÍNCULO CON EL CANTANTE?

Tras semanas de silencio, la intérprete de 37 años ofreció sus primeras impresiones durante un diálogo con Caracol Radio de Colombia. Sin entrar en detalles técnicos sobre su estado civil, Cayo reconoció la existencia de un sentimiento especial que prefiere mantener bajo resguardo. Al ser consultada, la actriz enfatizó su deseo de proteger la privacidad de lo que están viviendo: “Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo máximo por lo bonito que es”.

Además, reflexionó sobre cómo sus vivencias previas en la industria la han llevado a ser más cautelosa, afirmando que “lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”.

¿CÓMO SURGIERON LOS RUMORES DEL VÍNCULO ENTRE ALEJANDRO SANZ Y STEPHANIE CAYO?

La sospecha de un romance no surgió de la nada, ya que hace poco se volvieron virales unas imágenes de un concierto de Sanz en Guayaquil, Ecuador. En pleno espectáculo, el cantante se aproximó al sector donde se encontraba Stephanie Cayo para darle un beso frente a los asistentes, un momento que fue inmortalizado por decenas de teléfonos móviles.

Mientras en redes sociales muchos celebran la noticia con comentarios como “Perú reconquistando”, otros son más cautelosos por la fama de enamoradizo del cantante, señalando que “a todas las quiere mucho y luego no dura nada”.

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