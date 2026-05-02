Por Redacción EC

Karen Schwarz se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos en el medio peruano, debido a su participación en certámenes de belleza y como presentadora de televisión a lo largo de estos años. En cuanto a su vida personal, la modelo peruana se encuentra casada con el cantante Ezio Oliva, con quien llevan años de relación. A pesar de los altibajos, ambos han sabido mantener su relación de manera discreta y sin polémicas, lo que ha ayudado a fortalecerse como parejas. De hecho, fruto de su sólido amor formaron una familia y tuvieron dos hijas: Antonia y Cayetana. En ese contexto, en medio de diversas especulaciones sobre que la presentadora de televisión mantendría económicamente al cantante, ambos han salido a declarar y han sido enfáticos en sus posturas. Ante ello, los seguidores no tardaron en reaccionar en las redes sociales debido a que la pareja ahora radica en España. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.