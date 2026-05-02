Karen Schwarz se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos en el medio peruano, debido a su participación en certámenes de belleza y como presentadora de televisión a lo largo de estos años. En cuanto a su vida personal, la modelo peruana se encuentra casada con el cantante Ezio Oliva, con quien llevan años de relación. A pesar de los altibajos, ambos han sabido mantener su relación de manera discreta y sin polémicas, lo que ha ayudado a fortalecerse como parejas. De hecho, fruto de su sólido amor formaron una familia y tuvieron dos hijas: Antonia y Cayetana. En ese contexto, en medio de diversas especulaciones sobre que la presentadora de televisión mantendría económicamente al cantante, ambos han salido a declarar y han sido enfáticos en sus posturas. Ante ello, los seguidores no tardaron en reaccionar en las redes sociales debido a que la pareja ahora radica en España. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO EZIO OLIVA SOBRE LOS RUMORES DE QUE KAREN SCHWARS LO MANTIENE?

Durante diversas entrevistas, Ezio Oliva ha relatado de manera anecdótica que, hace varios años, su esposa, Karen Schwarz, tuvo un noble gesto con él, luego de que atravesara por dificultades económicas. Según el cantante, la modelo le pasaba la tarjeta por debajo de la mesa cuando salían a algún restaurante, con el objetivo de que no se sintiera mal, lo que considera fue un episodio en su vida que lo marcó profundamente. Así, en medio de rumores en redes sociales que lo señalan como una persona “mantenida”, ambos se presentaron en ‘Magaly TV La Firme’ para brindar detalles sobre su nueva vida en España. Sin embargo, no quedaron exentos de la pregunta de la ‘Urraca’, quien buscó conocer más sobre estas especulaciones que circulan desde hace tiempo.

Lejos de tomarlo a la defensiva, el compositor peruano se mostró dispuesto a aclararlo, argumentando que estas versiones son machistas y que, ante estas situaciones, considera que la pareja es un equipo. Asimismo, señaló que, al margen de quién gane más en la relación, lo importante siempre será el bienestar de sus pequeñas hijas. “Vamos a ser muy claros. Karen no lo quiere decir. La gente lo que dice hace como 25 años es que Karen Schwarz mantiene a Ezio Oliva. Finalmente, quiero ser muy honesto: una pareja es un equipo. Ese concepto tan machista de que el hombre solo tiene que proveer o la mujer… Somos un equipo y hay veces, efectivamente, que Karen ha ganado más; otras veces yo he ganado más, otras hemos ganado igual. Lo importante para nosotros es que siempre nuestras hijas puedan estar bien y que el auto pueda seguir teniendo gasolina para caminar juntos", dijo el exintegrante de Ádammo.

¿POR QUÉ KAREN SCHWARZ REGRESÓ DE ESPAÑA A PERÚ?

Hace aproximadamente un mes, Karen Schwarz tomó la decisión, junto a Ezio Oliva y sus menores hijas, de mudarse a Madrid, España, con el objetivo de impulsar la carrera musical de su esposo y brindarle apoyo en todo momento. Sin embargo, en un reciente video publicado en sus redes sociales, la conductora de televisión explicó que su retorno temporal al Perú se debe a compromisos laborales vinculados a su marca de ropa interior llamada ‘Valente’. De esta manera, la también empresaria se dirigirá al norte del país, específicamente a Chiclayo con el objetivo de llevar a cabo un evento. Esto implicará que la modelo regrese al menos una vez al mes a territorio nacional para cumplir con sus actividades.

A pesar de que esta rutina permitirá equilibrar sus responsabilidades personales y laborales, Schwarz ha confesado que no será nada fácil dejar a su esposo e hijas por un corto periodo. “Hoy vuelvo por unos días a Perú por ‘Valente’ ya que nos toca ir a Chiclayo. No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva, pero también es parte de crecer, de seguir soñando y de construir algo más grande. Así va a ser, una vez al mes… entre Perú y España, entre despedidas y reencuentros. Porque también se vale perseguir tus sueños personales y profesionales, sin dejar de amar profundamente tu hogar", escribió la presentadora de 42 años.