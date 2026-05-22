El próximo matrimonio civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona continúa dando de qué hablar en la farándula local, especialmente luego de que Leonard León, expareja de la conductora y padre de sus hijos, fuera consultado sobre esta nueva etapa sentimental. Aunque en un inicio intentó restarle importancia al tema y evitó profundizar en sus opiniones, el cantante terminó sorprendiendo con varias frases cargadas de ironía y humor que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales. Sus respuestas dejaron en evidencia que no tendría mayor interés en involucrarse en la vida sentimental de su expareja, aunque también aprovechó para compartir una reflexión sobre el matrimonio y las relaciones de pareja. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPONDIÓ LEONARD LEÓN CUANDO LE PREGUNTARON POR LA BODA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

El cantante fue abordado por las cámaras del programa ‘Q, Bochinche’, donde le consultaron directamente sobre el próximo matrimonio civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Lejos de mostrarse incómodo o afectado, Leonard León dejó en claro que la noticia no representa algo importante para él. “No, eso no, no me tiene sin importancia”, respondió con frialdad.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando el reportero le preguntó si le daba su bendición a la pareja. El artista reaccionó con ironía y soltó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. “¿Seré cura o me has visto cara de cura?”, comentó entre risas frente a las cámaras.

¿QUÉ OPINIÓN COMPARTIÓ EL CANTANTE SOBRE EL MATRIMONIO?

Pese a las bromas y respuestas evasivas, Leonard León también compartió una reflexión relacionada con las relaciones de pareja y la decisión de casarse. El cumbiambero señaló que llegar al altar depende completamente de cada persona y de la seguridad que exista dentro de la relación.

“Si estás totalmente seguro de la persona que está a tu lado y quieres contraer nupcias, inmediatamente lo haces”, manifestó durante la entrevista. Además, agregó que cuando dos personas ya se conocen bien y tienen metas o pensamientos similares, es natural que decidan formalizar su relación mediante el matrimonio, según recoge Infobae.

¿QUÉ BROMA HIZO SOBRE EL DÍA DEL MATRIMONIO?

Durante la conversación, el reportero también le consultó si tendría libre la fecha del matrimonio para asistir o realizar alguna presentación musical. Leonard León volvió a responder en tono de broma y sorprendió con un comentario relacionado con el trabajo.

“Tienes que pagar bien”, dijo entre risas, dejando en claro que no modificaría su agenda por ese evento. Luego continuó con otra frase que provocó carcajadas: “Ojalá que no me enferme la garganta ese día”.

¿CUÁNDO SE CASARÁN KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Este hecho se dio a conocer después de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera el edicto matrimonial y documentos notariales relacionados con la pareja. Según lo mostrado en televisión, ambos contraerán matrimonio civil en una notaría de Lima el próximo 2 de junio de 2026 en Lima.

Los registros indican que ambos contrayentes, de 42 años de edad, figuran legalmente como divorciados, habiendo cumplido con pasos previos como la entrega de certificados médicos, de soltería y la presentación de sus respectivos testigos para formalizar el vínculo ante la ley.

Christian Domínguez y Karla Tarazona firmarán acta de casamiento este 2 de junio en su boda civil.

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