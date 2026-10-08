Por Redacción EC

La noticia de un nuevo integrante en la familia de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero despertó el interés de sus seguidores, luego de que la modelo brasileña compartiera detalles sobre el embarazo que atraviesa. La influencer habló sobre la manera en que recibieron esta noticia y la reacción que generó entre sus seres queridos. Durante sus declaraciones, también abordó una de las principales interrogantes sobre la llegada de su tercer bebé junto al futbolista. La pareja ya había conversado anteriormente sobre la posibilidad de ampliar la familia, una idea que ambos contemplaban desde tiempo atrás. Ahora, la brasileña decidió contar cómo surgió esta nueva etapa y qué representa para ellos volver a convertirse en padres.