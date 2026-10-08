La noticia de un nuevo integrante en la familia de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero despertó el interés de sus seguidores, luego de que la modelo brasileña compartiera detalles sobre el embarazo que atraviesa. La influencer habló sobre la manera en que recibieron esta noticia y la reacción que generó entre sus seres queridos. Durante sus declaraciones, también abordó una de las principales interrogantes sobre la llegada de su tercer bebé junto al futbolista. La pareja ya había conversado anteriormente sobre la posibilidad de ampliar la familia, una idea que ambos contemplaban desde tiempo atrás. Ahora, la brasileña decidió contar cómo surgió esta nueva etapa y qué representa para ellos volver a convertirse en padres.

En medio de esta nueva experiencia, Ana Paula recordó que la posibilidad de tener otro hijo no era un tema ajeno en su relación con el delantero peruano. Sin embargo, el embarazo abrió nuevamente las puertas a una etapa llena de cambios, expectativas y preparativos familiares. Sus declaraciones permitieron conocer un poco más sobre cómo vivieron la noticia y de qué manera afrontan esta nueva responsabilidad. La llegada del bebé se suma a la historia familiar que ambos han construido, con nuevos retos y momentos por compartir. Así, la modelo y Paolo Guerrero se preparan para recibir a su tercer hijo en común, mientras crece la expectativa por conocer más detalles de esta dulce espera.

Ana Paula explica sobre la llegada de su tercer hijo con el delantero de Alianza Lima Paolo Guerrero

La llegada de un nuevo integrante a la familia de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no tomó por sorpresa a la pareja, pues ambos ya habían expresado su deseo de tener otro hijo. La modelo brasileña decidió hablar sobre esta nueva etapa y recordó que la posibilidad de ampliar la familia había sido un tema recurrente entre ellos. Lejos de tratarse de una decisión inesperada, el embarazo representa la concreción de un deseo que compartían desde hacía tiempo. La noticia también despertó entusiasmo entre sus seres queridos, quienes recibieron con emoción la llegada del bebé. Así, la pareja se prepara para vivir nuevamente la experiencia de la paternidad, rodeada de cariño y expectativas.

Durante sus declaraciones, Ana Paula dejó en claro que sus planes familiares nunca fueron un secreto para quienes los conocen. La influencer destacó que tanto ella como el futbolista habían hablado abiertamente sobre sus intenciones de tener otro pequeño. “No es ninguna novedad para nadie que nosotros queríamos tener otro hijo. Siempre que nos preguntaron, lo dejamos muy claro. Y estamos todos muy, muy, muy felices, de verdad, por la llegada de este bebé”, afirmó la brasileña. Sus palabras reflejaron la alegría que comparten ante esta nueva etapa familiar. Mientras avanzan los preparativos para recibir al pequeño, ambos esperan con ilusión el momento de darle la bienvenida y sumar nuevos recuerdos a su historia juntos.

También Ana Paula Consorte ha negado de llevar una mala relación con Doña Peta, la mamá de Guerrero

En medio de la expectativa por la llegada de su tercer hijo junto a Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte también decidió pronunciarse sobre los rumores que apuntaban a un supuesto distanciamiento con Doña Peta, madre del futbolista. La modelo brasileña no esquivó las preguntas y aclaró que entre ambas no existe ningún conflicto. Frente a las especulaciones, aseguró que mantienen una relación cercana y que la noticia del embarazo se vive con alegría en el entorno familiar. La influencer también se refirió a la manera en que su suegra expresa sus emociones, dejando en claro que no encuentra motivos para las versiones que circulan. De esta forma, buscó poner fin a las dudas sobre el vínculo entre ambas.

Con sus declaraciones, Ana Paula dejó en evidencia el cariño que siente por la madre de su pareja y la tranquilidad con la que afronta los comentarios. “Creo que cada persona tiene su propia manera de expresar su felicidad y yo veo que mi suegra está superfeliz. Por eso hablo del tema. Yo no veo ningún problema en eso. La quiero muchísimo, nos llevamos muy bien y tenemos una buena relación. Así que, de mi parte, todo perfecto”, afirmó. La brasileña insistió en que la relación entre ambas se mantiene en buenos términos, pese a las especulaciones. Sus palabras buscaron despejar las dudas en un momento especial para la familia, que se prepara para recibir a un nuevo integrante. Así, la modelo reafirmó que, desde su perspectiva, no hay inconvenientes con Doña Peta.

Las personas solo buscan generar conflictos donde no los hay. Mi prioridad por ahora es mi bebe.

Ana Paula Consorte decidió marcar distancia de las especulaciones que buscan generar controversia en torno a su entorno familiar, dejando en claro que no está dispuesta a alimentar rumores. La modelo brasileña consideró que algunas personas intentan crear conflictos incluso cuando no existen motivos para ello. Frente a estos comentarios, la pareja de Paolo Guerrero aseguró que prefiere conservar la calma y evitar situaciones que puedan alterar su tranquilidad. En medio de esta etapa personal, la influencer tiene claro cuáles son sus prioridades y dónde desea concentrar sus energías. Por ello, optó por dejar de lado las versiones que circulan y enfocarse en la llegada de su próximo bebé.

Con firmeza, Ana Paula expresó que su embarazo ocupa actualmente el centro de su atención, por encima de cualquier comentario externo. “A veces las personas intentan crear situaciones donde no existen. Ahora mi prioridad es mi bebé y mi embarazo. Estoy tranquila, en paz y concentrada en mí misma”, manifestó. Sus palabras reflejaron su intención de vivir este periodo con serenidad, sin dejarse llevar por las especulaciones. Mientras espera la llegada de su hijo junto al futbolista peruano, la modelo busca disfrutar cada momento de esta experiencia. Así, dejó claro que su bienestar y el de su bebé son lo más importante durante esta nueva etapa de su vida.

VIDEO RECOMENDADO