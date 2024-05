En medio de la polémica suscitada por las declaraciones de los conductores Ricardo Mendoza y Jorge Luna, sobre la interacción con el público, la actriz Karime Scander, reconocida por su papel como Alessia Montalbán en “Al Fondo Hay Sitio”, ha expresado su perspectiva sobre la relación entre los artistas y sus seguidores. ¿Qué dijo la artista? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

QUÉ ES LO QUE DIJO ALESSIA DE “AL FONDO” HAY SITIO SOBRE LAS DECLARACIONES DE RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA

Karime Scander y Brenda Matos, conocidas por sus roles en la serie “Al Fondo Hay Sitio”, han abordado la cuestión de la relación con su público y la disposición a interactuar con sus seguidores, contrastando con las declaraciones recientes de los conductores de “Hablando Huevadas”.

Scander compartió su experiencia positiva al ser abordada por seguidores en momentos difíciles, destacando la importancia de responder con amabilidad y gratitud ante las muestras de cariño y admiración de sus fans.

Por su parte, Matos enfatizó que rechazar el contacto con el público sería una falta de respeto hacia quienes han contribuido a su éxito como artistas.

La actitud de Scander y Matos hacia sus seguidores refleja un profundo compromiso con la gratitud y el respeto hacia su audiencia, destacando la importancia de mantener una conexión cercana con quienes los apoyan. Ambas actrices reconocen la influencia positiva que el público tiene en sus carreras y expresan su disposición a corresponder a ese afecto con gestos de amabilidad y cercanía.

¿POR QUÉ MATEO GARRIDO LECCA NO CONSIDERA DESAFORTUNADAS LAS DECLARACIONES DE JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA ACERCA DE LA INCOMODIDAD QUE LES PRODUCE SER ABORDADOS EN LA CALLE?

Desde abril de 2019, HH es un éxito rotundo en plataformas digitales a cargo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, y un fenómeno que resulta indescriptible para algunos ya que basan su comicidad en la presentación del tradicional humor negro cuyo contenido es aceptado por una gran mayoría que hoy forma parte de sus polémicas declaraciones brindadas a Verónica Linares en junio del año pasado, y por lo cual fue consultado Mateo Garrido Lecca recientemente.

A propósito del controversial tema que ha sido tocado por programas de espectáculos como “Magaly TV, La Firme” y “Amor y Fuego”, el colega de los criticados comediantes de stand-up por expresar que les molesta el acercamiento de seguidores mientras realizan actividades públicas, respondió a preguntas formuladas por El Popular, indicando en principio que no le parecen “desafortunadas” las expresiones vertidas por ambos en aquella entrevista viralizada.

Si bien el diálogo concedido al podcast “La Linares” se llevó a cabo casi a fines de junio de 2023, las declaraciones recién han impactado en redes sociales, y generado todo un revuelo mediático que Mateo Garrido Lecca entiende comentando que “sin contexto se entienden mal sus palabras”, pero “yo los conozco, se toman un montón de fotos todo el tiempo”.

“Es difícil manejar el nivel de éxito que tienen (Jorge Luna y Ricardo Mendoza), es abrumador”, expresa el también actor peruano de 31 años, tomando postura a partir de su experiencia compartiendo con ellos.

Asimismo, cuenta que ha sido testigo de cómo los dos son abordados en las calles sin “poder caminar”, ni “poder vivir su vida”, y por esa razón los comprende pese a no tener el mismo nivel de fama adquirido a partir del lanzamiento de HH vía YouTube.

CUÁLES FUERON LAS POLÉMICAS DECLARACIONES BRINDADAS POR JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA EN “LA LINARES”

El 23 de junio de 2023, Verónica Linares estrenó para “La Linares” la entrevista que le realizó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, siendo el instante viral aquel donde los comediantes de HH expresaron de manera controversial que no les gusta que se les acerquen a pedir un autógrafo, foto o saludos.

Hoy ambos son tildados como soberbios ya que en dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.