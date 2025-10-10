Agua Marina, una de las orquestas más icónicas del Perú, vivió una noche de caos durante un concierto en Chorrillos, cuando un ataque armado dejó a dos de los Hermanos Quiroga heridos. Este hecho recordó la importancia histórica de la familia dentro de la agrupación.

Desde sus comienzos en Sechura, Piura, los hermanos transformaron su afición por la música en un proyecto que hoy es referente de la cultura peruana. Más de cuatro décadas de trayectoria y liderazgo familiar los consolidan como figuras clave de la música tropical.

¿QUIÉNES SON LOS HERMANOS QUIROGA?

Los Hermanos Quiroga Querevalú, fundadores de Agua Marina, son José, Manuel, Luis y Teófilo. Desde su infancia, la música formó parte de su vida gracias a la influencia de su padre, quien, aunque no tocaba instrumentos, les transmitió su gusto por los discos de vinilo, incluyendo rock y melodías clásicas.

Con el tiempo, lo que comenzó como un entretenimiento familiar se transformó en un proyecto serio: vendieron una de sus embarcaciones para adquirir equipos musicales y, el 23 de octubre de 1976, debutaron como orquesta durante la festividad de la Virgen de las Mercedes.

José dirige actualmente la agrupación y toca el bajo, Manuel lidera el primer bajo sinfónico y Luis y Teófilo aportan tanto en el escenario como en la gestión operativa y logística del grupo, según informa el diario La República.

¿CÓMO HAN IMPACTADO EN LA MÚSICA PERUANA?

Agua Marina ha producido más de 30 discos y ha mantenido una presencia constante en eventos nacionales e internacionales, gracias a la dirección de los Hermanos Quiroga. Su trabajo no solo ha consolidado a la orquesta como un referente del género tropical, sino que también ha demostrado que una empresa musical familiar puede mantenerse vigente a lo largo de los años. “Desde muy jóvenes, sabíamos que queríamos que Agua Marina trascendiera”, comenta José Quiroga, destacando el compromiso de la familia con la música y su legado cultural.

El grupo se ha convertido en un símbolo del esfuerzo regional y en una marca representativa del norte peruano. Temas como Paloma ajena o Basta ya mi amor forman parte del repertorio popular del país y suenan en cada celebración. La constancia de los hermanos ha permitido que nuevas generaciones conozcan su música, consolidando un legado que trasciende el tiempo.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LOS HERMANOS TRAS LA BALACERA EN CHORRILLOS?

El ataque armado durante el concierto del 8 de octubre dejó cinco heridos, incluidos Luis y Manuel Quiroga. Luis recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y fue trasladado de urgencia al hospital Almenara, donde permanece estable pero delicado. Manuel sufrió una herida superficial sin riesgo vital. Según el médico Carlos Navarro, ambos hermanos se encuentran ahora en recuperación en la Clínica Maison de Santé, acompañados por sus familiares. “Están estables y recibiendo la atención necesaria”, señaló Navarro.

Otros heridos fueron el baterista César Moré, un técnico de sonido y un vendedor ambulante, quienes también reciben tratamiento médico. La Policía Nacional indica que el ataque fue dirigido, encontrándose 23 casquillos en la escena, y se sospecha que se utilizó una mini Uzi. El hecho ha conmocionado al público y al sector musical, que espera la pronta recuperación de los artistas y un pronto retorno de Agua Marina a los escenarios.