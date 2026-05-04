Por Redacción EC

La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Samahara Lobatón, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. Así, en esta oportunidad, la que ha generado revuelo en las redes sociales fue Pamela López, quien brindó detalles inéditos sobre las supuestas infidelidades de Christian Cueva. Estas declaraciones, sin duda, han expuesto los malos momentos que vivió mientras mantenía una relación con el padre de sus hijos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.