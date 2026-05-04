‘La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Samahara Lobatón, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. Así, en esta oportunidad, la que ha generado revuelo en las redes sociales fue Pamela López, quien brindó detalles inéditos sobre las supuestas infidelidades de Christian Cueva. Estas declaraciones, sin duda, han expuesto los malos momentos que vivió mientras mantenía una relación con el padre de sus hijos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ NUEVOS DETALLES REVELÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS SUPUESTAS INFIDELIDADES DE CHRISTIAN CUEVA?

En una edición de ‘La granja VIP’, Pamela López abrió su corazón y relató los momentos dolorosos que atravesó en su vida sentimental, marcada por escándalos y cuestionamientos. De acuerdo con la trujillana, luego de que el propio futbolista le revelara sus infidelidades, ella tenía pensado perdonarlo y darle una oportunidad; sin embargo, sus actos hicieron que finalmente se alejara del padre de sus hijos. Asimismo, durante la conversación con su compañera Gabriela Herrera, la también empresaria confesó que habían muchas mujeres involucradas, dejando sorprendido a la bailarina.

“Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco, me quería besar y sentía un rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio. No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hice que me confesara. Ay, eran muchas. Por otra y gracia del Espíritu Santo no tengo nada, estoy sana”, relató. De esta manera, López abre un capítulo más al brindar detalles de lo difícil que vivió con el deportista durante los años de relación, marcada por agresiones físicas y psicológicas.

¿EN QUÉ GASTARÍA SAMAHARA LOBATÓN SI GANA EL PREMIO MAYOR DE ‘LA GRANJA VIP’?

Hace unos días, durante la gala de eliminación en ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón, quien estuvo nominada junto a Pamela López y Pati Lorena, vivió momentos de gran tensión, ya que estuvo a punto de ser eliminada de la competencia, pero gracias al apoyo de sus seguidores pudo salir victoriosa de esa posición. Así, previo a anunciar a la persona que dejaría el reality, Ethel Pozo preguntó a la joven influencer qué haría con el premio de S/ 100 000 si resultaba ganadora de la primera temporada. Entre lágrimas, la hija de Melissa Klug confesó que llevaría a sus pequeños a un crucero para que vivan de cerca la experiencia con la temática de Disney. “Me los voy a llevar al crucero de Disney, ese es mi promesa para ellos”, expresó.