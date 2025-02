Christian Cueva y Pamela Franco cada cierto tiempo se vuelven tendencia por alguna situación en particular. En esta oportunidad, ambos se mostraron muy felices, enamorados y emocionados de celebrar su aniversario. Por medio de Instagram, la pareja mostró cuáles fueron los detalles de este festejo que quisieron compartir a través de sus redes sociales. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre este emotivo momento.

Los románticos mensajes que se dedicaron Christian Cueva y Pamela Franco en su aniversario

El último domingo, la cumbiambera compartió un video en donde se ve una habitación llena de globos en forma de corazón. Además, también se puede observa una torta en forma de calendario, el cual destaca el 3 de febrero.

Asimismo, se lee el mensaje de “Hasta el fin del mundo”. Luego, Christian y Pamela posan felices, mientras que la cantante escribió “Por más momentos juntos. Te amo”. ‘Aladino’, por su parte, compartió la misma historia, pero dijo lo siguiente: “Gracias por existir, amor de mi vida. Te amo”.

Franco y Christian Cueva cada vez se muestran más enamorados.

¿Pamela Franco y Christian Cueva se casarán? Cantante luce anillo y este es su exorbitante precio

Hace unos días, Pamela Franco compartió con sus seguidores una imagen donde muestra un lujoso anillo con detalles de corazón. Esta publicación ha generado una serie de especulaciones sobre si trata de una propuesta matrimonial. De esta manera, en la última edición de ‘América Hoy’ consultaron al gemólogo Ricardo Rivera a fin de analizar la joya e investigar sobre un posible precio. El especialista reveló que se podría tratar de un anillo de compromiso y que en su diseño tiene un corte corazón brillante.

“Podría tratarse de un anillo de plata, de imitación de 18 quilates o incluso de platino, que es un material muy usado actualmente. La piedra que veo ahí es una piedra incolora con corte corazón brillante. Yo me inclino a que se trate de un anillo de compromiso”, detalló el gemólogo. Mientras que acerca del costo del aro, Rivera explicó va a depender del tipo de piedra, por ejemplo, si es un diamante natural con corte corazón brillante tendría un valor de 3,000 y 5,000 dólares. En caso sea un diamante de laboratorio el precio oscilaría entre 1,000 y 2,500 dólares, pero si es un anillo de imitación el valor baja, es decir, estaría entre 500 a 1,000 dólares.

Pamela Franco es una conocida cantante de cumbia.

Qué dijo Pamela Franco sobre supuesta boda con Christian Cueva

Tras las recientes especulaciones sobre un posible matrimonio entre Pamela Franco y Christian Cueva en las redes sociales, la cumbiambera concedió una entrevista al diario Expreso para poner fin a los rumores y revelar que fue ella quien se compró esa joya, ya que le llamó mucho la atención. Además, Franco pidió que pararan con las habladurías y dejó en claro que no tiene como prioridad comprometerse por ahora, ya que está enfocada en otros proyectos y en el reciente fallecimiento de su padre.

“Realmente me da risa que apenas hago algo, de inmediato salen con cada cosa, la gente se pasa de ociosa. Bueno, para que quede claro todo esto, yo me lo compré, me gustó y lo adquirí. Ya pues, paren con esos cuentos. Personalmente quiero ser feliz y no es necesario casarse, al menos no es parte de mi forma de ser y pensar”, dijo la pareja de Christian Cueva.