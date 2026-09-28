Lucía de la Cruz atraviesa una etapa de reflexión a sus 73 años. La cantante criolla, una de las voces más reconocidas de la música peruana, habló con franqueza sobre las decisiones que tomó a lo largo de su extensa carrera y admitió que no logró acumular los ahorros que hubiera querido. Su confesión se produjo mientras conversaba sobre su presente, marcado también por el cuidado de su salud, su regreso a los escenarios y el esperado reencuentro con su hijo Christian.

Lucía de la Cruz habló de sus ahorros y su presente económico

La artista reconoció que, pese a haber trabajado durante buena parte de su vida, no consiguió guardar dinero pensando en el futuro. “No he podido guardar pan para mayo”, expresó al referirse a su situación económica. La frase refleja una autocrítica sobre la manera en que administró los ingresos obtenidos durante sus más de seis décadas de trayectoria artística.

Lejos de presentar únicamente esa situación desde el aspecto económico, Lucía de la Cruz también destacó otro patrimonio que considera importante: el vínculo que mantiene con su público. Según explicó, el cariño de sus seguidores es una de las razones por las que continúa presentándose y compartiendo su música en diferentes escenarios del país.

La cantante también habló de su salud a los 73 años

La reflexión sobre su presente ocurre después de un complicado episodio de salud que llevó a la intérprete a ser internada de emergencia en marzo de 2026. En aquella oportunidad, Lucía de la Cruz enfrentó una fuerte infección y permaneció bajo atención médica en el Hospital María Auxiliadora antes de continuar con su recuperación.

Tras superar aquel episodio, la cantante aseguró que actualmente presta especial atención a su bienestar. Contó que controla su diabetes y su corazón, además de procurar mantener una alimentación saludable porque necesita conservarse en condiciones para continuar trabajando. Su intención, según sus propias declaraciones, es mantenerse activa y seguir generando ingresos para apoyar a los suyos.

El esperado reencuentro con su hijo Christian

Otro de los aspectos personales que forman parte de esta nueva etapa es el reencuentro con su hijo Christian. La cantante contó que volverán a verse después de aproximadamente dos años, en un encuentro que se produciría durante un próximo viaje a España. Además, adelantó que ambos están vinculados a un proyecto musical titulado “Madre e hijo”.

La declaración llega después de los episodios públicos que ambos protagonizaron en 2025 por una controversia relacionada con una cuenta bancaria y un depósito de dinero. En aquel momento, la relación entre madre e hijo quedó expuesta públicamente y generó declaraciones de ambas partes. Ahora, Lucía ha puesto el foco en el reencuentro y en esta nueva etapa de su vida, mientras continúa ligada a la música criolla y a los escenarios.

La cantante, además, mantiene su decisión de seguir trabajando pese a haber atravesado dificultades de salud y reconocer que no consiguió construir el respaldo económico que esperaba. A sus 73 años, su propio balance combina una mirada crítica sobre el manejo de sus ingresos con la valoración de aquello que, según sus palabras, sí conserva: el cariño de sus seguidores y la posibilidad de continuar cantando.

¿Habrá un reencuentro musical con Eva Ayllón?

Lucía de la Cruz también reveló que conversó con Eva Ayllón sobre la posibilidad de compartir escenario en un espectáculo especial. El artista mostró disposición para concretar el encuentro, que reuniría a dos de las voces más representativas de la música criolla peruana. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha ni se han confirmado los detalles de producción, la expectativa creció entre los seguidores de ambos intérpretes.

Una carrera marcada por la vigencia y el cariño del público

Con más de seis décadas dedicadas al canto, Lucía de la Cruz mantiene una estrecha relación con su público y continúa siendo una figura activa de la música criolla. Su retorno gradual a los escenarios, tras afrontar problemas de salud, evidencia su intención de seguir conectado con los conciertos y proyectos artísticos. Para la cantante, el respaldo de sus seguidores es una motivación esencial para mantener su actividad profesional.