Luciana Fuster, una de las principales representantes de la belleza peruana, atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales. Tras coronarse como Miss Grand Internacional 2023, la modelo ha participado en campañas publicitarias y se ha convertido en imagen de reconocidas marcas comerciales. De hecho, recientemente asumió el cargo de directora nacional del Miss Grand Perú, una designación que ha generado diversos comentarios y debates en las redes sociales. En ese sentido, en medio de su nombramiento, una de las que decidió pronunciarse fue Milett Figueroa, quien le brindó su respaldo y apoyo en esta nueva etapa de su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA TRAS LA DESIGNACIÓN DE LUCIANA FUSTER COMO DIRECTORA DEL MISS GRAND PERÚ?

Tras su designación como nueva directora nacional del Miss Grand Perú, Luciana Fuster recibió muestras de apoyo de sus seguidores, pero también críticas. En medio de las reacciones, Milett Figueroa expresó su respaldo a la modelo peruana en esta nueva etapa de su carrera profesional, durante una entrevista con Trome. De acuerdo con la actriz nacional, la exchica reality tiene el potencial necesario para impulsar la organización y dar mayo visibilidad a las candidatas peruanas en busca de su sueño por participar en un certamen de belleza internacional.

Asimismo, Figueroa consideró que la experiencia se adquiere con el trabajo y rechazó las críticas hacia quienes emprenden nuevos proyectos, por lo que hizo un llamado a dejar de lado los egoísmos y apoyar el talento nacional. “Me parece espectacular lo de Luciana, creo que tiene todo el potencial para utilizar este certamen como una gran exposición para todas las candidatas que tenemos. Luciana Fuster es una gran miss que está preparada, así que le deseo lo mejor. Creo que la experiencia se hace trabajando, así que no hay que ser mezquinos ni tan egoístas con la gente que tiene nuevos proyectos. Somos peruanos”, expresó.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ LUCIANA FUSTER TRAS SU PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE CANNES 2026?

Hace unos meses, Luciana Fuster vivió uno de los mejores momentos de su vida al participar en el Festival de Cannes 2026. En esa oportunidad, no solo caminó por la alfombra roja durante el estreno de la película ‘El Ser Querido’, protagonizada por el actor español Javier Bardem, sino que también fue anfitriona del evento internacional Fashion Connect Cannes. Así, la modelo peruana llamó la atención de más de uno al llevar un majestuoso vestido del diseñador Mario Rosales y posar paras las distintas cámaras internacionales.

Ese momento especial en su carrera fue motivo suficiente para expresar sus emociones al cumplir uno de sus más grandes objetivos. Así, a través de sus redes sociales oficiales, la joven influencer se mostró agradecida por el apoyo incondicional de su público, así como dejar en claro con un mensaje que los sueños si se cumplen. “Mamá estoy por 1era vez en el Festival de Cannes llorando de felicidad. Los sueños se cumplen amigos, trabajen mucho y no paren de esforzarse hasta que se sientan orgullosos de ustedes mismos. Gracias por tanto apoyo y cariño que recibo siempre, son los mejores“, escribió Fuster.