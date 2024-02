Luigui Carbajal sobre Ricky Trevitazo: “Fue a trabajar sin saber lo grave que estaba”

Elverth Rodríguez Trevitazo o también conocido popularmente como Ricky Trevitazo se ha convertido en un personaje muy querido por el público debido a que desde muy joven formó parte del grupo juvenil Skándalo, incluso hace poco integró “El gran chef famosos” junto a Luigui Carbajal. No obstante, se pudo conocer que el pasado 20 de febrero el artista fue internado de emergencia en un centro de salud a causa del dengue. Todos los detalles en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO LUIGUI CARBAJAL SOBRE LA SALUD DE RICKY TREVITAZO?

Luigui Carbajal brindó una entrevista a “La Banda del Chino” donde se mostró muy afectado por la situación que viene pasando su amigo y colega Ricky Trevitazo debido a que padece de dengue. El cantante sostuvo que pudo notar con algunos síntomas a su compañero desde hace varios días, pero por motivos del relanzamiento de la agrupación Skándalo tuvieron que cumplir con lo pactado.

“Él ha ido a trabajar sin saber realmente lo grave que estaba. Se hizo el fuerte”, dijo el también actor cómico. Asimismo, señaló que se siente muy preocupado por la situación de los hijos de Trevitazo, por lo que junto a su esposa decidieron hacerse cargo de ellos hasta que la pareja se recupere totalmente.

“Me da mucha pena, pero yo lo quiero mucho a mi hermano, me duele, me cuesta no estar con él ahorita. Voy a estar pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos ahorita y estamos pendientes del monitoreo en el lugar donde está internado”, reveló Carbajal para dicho medio.

¿QUIÉNES CORREN EL RIESGO DE ENFERMARSE DE DENGUE, SEGÚN EL INS?

El jefe de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del Instituto Nacional de Salud (INS), Óscar Escalante, brindó una entrevista para la Agencia Andina, donde explicó qué grupos de personas están propensas de enfermarse del dengue. El experto señaló que una picadura de este insecto podría causar complicaciones médicas.

“Debemos tener mayores cuidados con las personas con factores de riesgo, como son los menores de 5 años, las gestantes, los adultos mayores y quienes tienen comorbilidades”, dijo. Además mencionó que los ciudadanos que viven cerca a brotes de dengue como en la costa norte conforman esta multitud.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para mencionar los tipos de dengue que existen en el mundo, resaltando que en el país hay tres de los cuatro serovariedades. “El serotipo más común es el 1 (54.57%), seguido por el serotipo 2 (43.29%) y el serotipo 3 (2.14%) La infección se expresa de la misma manera en todos lo serotipos. No hay mayor diferencia”, sostuvo para dicho medio.

¿A QUÉ SE DEBE EL AUMENTO DE CASOS DE DENGUE EN EL PERÚ?

Según con el Ministerio de Salud (Minsa), el Perú cuenta hasta la cuarta semana epidemiológica del presente año con 13,010 casos de dengue, por lo que 5,900 han sido corroboradas y los demás faltan confirmar. Por su parte, el titular de la Dirección de Enfermedades Transmisibles indicó que los motivos del aumento podría ser a las altas temperaturas que atraviesa el Perú, pero los demás son complejas y diversas.

“El calor se ha mantenido hasta esta época del año, se han incrementado las lluvias y eso hace que el mosquito se distribuya de forma distinta. Hay localidades donde no había mosquito y ahora lo hay”, detalló Escalante.

“Puede ser que haya afectado el sistema inmunológico de las personas. El dengue es multifactorial, las características del virus, la respuesta inmune, el clima, la disponibilidad del agua, la disponibilidad de servicios de salud. Son factores que van a desencadenar un mayor número de casos”, agregó.