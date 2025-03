Este domingo 23 de marzo, Macarena Vélez se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para revelar sus más oscuros secretos de su vida privada, como los momentos de violencia que vivió en su hogar cuando era pequeña hasta relaciones amorosas que terminaron en escándalos. Sin embargo, entre sus impactantes revelaciones, ‘La mujer increíble’ reveló que tuvo un gran gesto de cumpleaños hacia Said Palao cuando tenían una relación, por lo que ante esta confesión, su actual pareja, Juan Ichazo tuvo una particular reacción que causó el asombro de los presentes. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ COSTOSO REGALO LE HIZO MACARENA VÉLEZ A SAID PALAO?

Macarena Vélez sorprendió este domingo con sus declaraciones en el temible sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ refiriéndose a su vida privada, en la cual logró responder 20 preguntas y llevarse como premio 25 mil soles. De esta manera, una de las revelaciones que más causó asombro entre los seguidores de la exchica reality fue cuando, a pedido de Said Palao, le compró una cadena de oro por su cumpleaños. Aunque luego aclaró que este presente no tiene ninguna intención de incomodar a Alejandra Baigorria a poco de casarse con el integrante de ‘Esto es Guerra’.

“Yo tenía un tiempo con él y en uno de sus cumpleaños le pregunté que le gustaría por su cumpleaños y me dijo que quería una cadena de oro. En ese momento estábamos todo bien y dije ok, le di su regalo. La mandé a hacer con el dije que él quería. Pero luego cuando llega mi cumpleaños me preguntó ‘qué quieres por tu cumpleaños’ y le dije que yo quería mi cadena de oro”, expresó Macarena. Sin embargo, Beto Ortiz no dudó en preguntar a su actual novio de Macarena, Juan Ichazo, si también recibió un obsequio similar, a lo que él respondió que llevan poco tiempo como pareja: “A mí me regaló su corazón”.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ MACARENA VELEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

A continuación, te presentamos las 20 preguntas que Macarena Vélez tuvo que responder en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, las cuales le hicieron acreedora de 25 mil soles como premio:

¿Agredía tu padrastro a tu mamá? | Sí (verdad) ¿Te decía tu mamá que eras gorda? | Sí (verdad) ¿Abusaron de ti cuando eras menor de edad? | Sí (verdad) ¿Te apoyaron tus padres tras el abuso? | No (verdad) ¿Te ocultó tu padre que tenías un hermano? | Sí (verdad) ¿Acabó contigo Said Palao luego de la confesión de Diego Chávarri en ‘El valor de la verdad’? | Sí (verdad) ¿Te metiste en la relación de Johana ‘La Nena’ Cubillas? | No (verdad) ¿Te contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao? | Sí (verdad) ¿Te ocultó Said que iba a ser papá? | Sí (verdad) ¿Le regalaste a Said una cadena de 8 mil soles? | Sí (verdad) ¿Tuviste un affaire con Hugo García? | Sí (verdad) ¿Te invitó a salir Paolo Guerrero? | Sí (verdad) ¿Tuviste un choque y fuga con el actor venezolano Alejandro Nones? | Sí (verdad) ¿Fuiste una ‘chica Tulum’? | Sí (verdad) ¿Te ofrecieron 10 mil dólares a cambio de sexo? | Sí (verdad) ¿Te gusta tu espalda? | No (verdad) ¿Perdiste un hijo? | Sí (verdad) ¿Estabas inconsciente cuando Adolfo Bazán te grabó? | Sí (verdad) ¿Intentaste quitarte la vida? | Sí (verdad) ¿Odias a tu madre? | No (verdad)

¿POR QUÉ NO IBA A SALIR EL EPISODIO DE TILSA LOZANO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

El viernes 14 de marzo, en ‘La noche habla’, estuvo como invitado Beto Ortiz, quien estuvo contando detalles de los siguientes invitados en ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exvengadora mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral.

Aunque eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal, ya que, según él, en esa época, los nuevos directivos eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.