A poco de finalizar el año, diversos canales de televisión llevan a cabo eventos para la Preventa correspondiente a la temporada 2026. De esta manera, es usual que se generen especulaciones en el mercado sobre las próximas novedades y figuras televisivas. Ante ello, Magaly Medina confirmó que continuará en la pantalla chica el próximo año, aunque dejó entrever que existen ciertos factores que aún le impiden anunciar si seguirá en ATV. Esta inesperada noticia no solo ha llamado la atención de los medios de espectáculos, sino también de sus seguidores, quienes se mantienen expectantes sobre su futuro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE SU CONTINUIDAD EN ATV?

Luego de que Magaly Medina se presentara en un evento público por el aniversario de una agrupación de cumbia, los medios de comunicación no dudaron en esperarla a su salida para obtener algunas declaraciones. Ante las preguntas de la prensa sobre su futuro en la televisión, en medio de diversas especulaciones acerca de su continuidad en ATV, la conductora reveló que, hasta el momento, no ha firmado ningún contrato con dicho canal. Según la popular ‘Urraca’, para que se concrete el acuerdo aún “falta afinar cosas”, por lo que espera que pronto se concrete.

No obstante, la conductora de ‘Magaly tv la firme’ confirmó que, en caso no renueve con el canal 9 para el 2026, estará presente en otra emisora de televisión para la alegría de su público. Aunque manifestó su intención de quedarse en ATV, considerando los años en los que lideró el ‘prime time’ del canal. “Todavía no lo he firmado. Estoy evaluando algunas cosas. Regreso a la tele, sí, regresaré. Si no firmo con ATV, definitivamente volveré por otro canal. Pero ATV es mi canal, me encantaría hacerlo ahí, pero aún falta afinar algunas cosas”, contó Medina visiblemente tranquila.

¿CÓMO VER EN VIVO ATV?

Las personas que desean ver en vivo sus programas favoritos a través de la señal de ATV, deben saber que lo pueden hacer por la web atv.pe. De esta manera, el público podrá mirar la programación totalmente gratis por estas plataformas en caso no se encuentren en casa o viviendo en el extranjero. Asimismo, el canal 9 cuenta con una plataforma oficial donde hay una pestaña que permite ver todos los programas en vivo, siempre y cuando estén en Perú. A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir para mirar de manera gratuita:

Entra a la página web a través de este ENLACE.

Luego da click en la pestaña EN VIVO.

Automáticamente aparecerá la programación de ATV

Además puedes elegir ATV+ que es la señal de noticias.

VIDEO RECOMENDADO