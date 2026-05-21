La próxima boda civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez volvió a convertirlos en protagonistas de la farándula local luego de que se difundiera el edicto matrimonial y parte de los documentos notariales relacionados con su unión. Aunque ambos han mostrado una etapa más estable en los últimos meses, la noticia generó distintas reacciones debido al historial sentimental que arrastran desde hace años, marcado por separaciones, polémicas y reconciliaciones públicas. Sin embargo, quien terminó llamando más la atención fue Magaly Medina, que aprovechó el tema para lanzar una inesperada propuesta vinculada a las casas de apuesta y a la duración del futuro matrimonio. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron comentarios divididos entre los seguidores de la pareja. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ PROPUESTA HIZO MAGALY MEDINA SOBRE LA BODA?

Durante una reciente emisión de su programa, Magaly Medina comentó en tono irónico que las casas de apuesta podrían incluir una dinámica relacionada con cuánto tiempo duraría el matrimonio entre Karla Tarazona y Christian Domínguez. La conductora aseguró que muchas personas participarían debido a la popularidad y polémica que rodea a ambos personajes de televisión.

“Yo he estado tentada en la mañana en hacer un pedido público a estas casas de apuesta”, comentó entre risas. “¿Por qué en vez de hacer solo de deportes no agarran y ponen cuánto cree usted que durará el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona?”, sostuvo.

La figura de ATV incluso siguió bromeando con la idea y señaló: “Yo estoy segura que ganaríamos. Paga doble el que dice que no va a durar”.

¿CUÁNDO SE CASARÁN KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

La polémica surgió después de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera el edicto matrimonial y documentos notariales relacionados con la pareja. Según lo mostrado en televisión, ambos contraerán matrimonio civil en una notaría de Lima el próximo 2 de junio de 2026 en Lima.

Los registros indican que ambos contrayentes, de 42 años de edad, figuran legalmente como divorciados, habiendo cumplido con pasos previos como la entrega de certificados médicos, de soltería y la presentación de sus respectivos testigos para formalizar el vínculo ante la ley.

Christian Domínguez y Karla Tarazona firmarán acta de casamiento este 2 de junio en su boda civil.

¿QUÉ DIJO MAGALY SOBRE EL MATRIMONIO NOTARIAL?

Magaly Medina explicó en su espacio televisivo cómo funciona este tipo de matrimonio y remarcó que no se trataría de una ceremonia simbólica, como ocurrió años atrás durante el viaje que la pareja realizó a Cuba. “Es un matrimonio notarial, que es por escritura pública”, señaló la conductora. La periodista sostuvo que la documentación ya estaría lista para pasar posteriormente a registros públicos una vez concretadas las firmas correspondientes.

En este contexto, la conductora restó importancia al valor emocional del acto al afirmar lo siguiente: “¿Qué le sirve a una persona un papel, un anillo? No sirve para nada. Es solo una cuestión administrativa”. Para la conductora, el hecho de que se eleven los documentos a registros públicos no garantiza que la relación sea exitosa.

¿POR QUÉ MAGALY VOLVIÓ A CUESTIONAR LA RELACIÓN?

Durante su programa, Magaly Medina dejó claro que no confía completamente en la estabilidad de la relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez debido a los antecedentes amorosos que ambos han protagonizado a lo largo de los años. La conductora recordó que el cantante estuvo involucrado en varias polémicas por infidelidad y que anteriormente ya había hecho promesas de amor que no terminaron bien.

En esta línea, cuestionó si Christian Domínguez realmente cambió tras todas las controversias sentimentales que enfrentó en el pasado. “Ya lo hemos dicho, es el eterno enamorado, él nunca madurará”, lanzó la conductora en tono crítico, según informa Infobae.

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