La reconocida presentadora de televisión, Magaly Medina, ha levantado la voz para alertar a sus seguidores sobre una empresa de belleza estética que está utilizando su imagen sin su autorización. La ‘Urraca’ expresó su indignación a través de sus historias de Instagram. ¿Qué es lo que dijo la comunicadora? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre este tema.

MAGALY MEDINA ALERTA A SUS SEGUIDORES SOBRE EMPRESA QUE USA SU IMAGEN SIN SU AUTORIZACIÓN

Magaly Medina expresó su indignación al descubrir que una empresa de belleza estética estaba utilizando su imagen en una publicidad sin su autorización.

La figura de ATV compartió capturas de pantalla de la publicidad engañosa en sus historias de Instagram, desvinculándose de la empresa y anunciando su intención de denunciarlos ante Indecopi.

“Esta empresa está utilizando mi imagen sin mi autorización. Mintiendo descaradamente. Yo no los conozco y no los recomiendo. No me hago ningún tratamiento con ellos. Voy a denunciarlos a Indecopi”, dijo.

“Denunciemos a estos farsantes que quieren engañar al público. Yo no los recomiendo. No los conozco. No pongamos en riesgo nuestra salud con irresponsables como estos”, agregó.

Magaly Medina advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de confiar en empresas irresponsables que utilizan métodos engañosos, destacando que no conocía ni recomendaba dicha entidad

POR QUÉ ES MALO USAR LA IMAGEN DE UNA FIGURA PÚBLICA SIN SU AUTORIZACIÓN

El uso no autorizado de la imagen de una figura pública es problemático por varias razones fundamentales. Esta acción viola el derecho a la privacidad y el control sobre la propia imagen que cada individuo posee, incluso aquellos que están en el ojo público. Utilizar la imagen de una figura pública sin su consentimiento puede llevar a la invasión de su esfera privada, generando molestias y afectando su reputación.

Además de ello, el uso no autorizado de la imagen de una figura pública puede dar lugar a problemas legales, ya que implica la violación de derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen. Las leyes de derechos de autor y de privacidad protegen a las personas contra el uso no autorizado de sus imágenes con fines comerciales o difamatorios. Aquellos que utilizan la imagen de una figura pública sin su consentimiento pueden enfrentar acciones legales y sanciones.

Finalmente, el uso no autorizado de la imagen de una figura pública puede tener repercusiones éticas y profesionales. Puede socavar la confianza y la relación entre la figura pública y su audiencia, así como afectar la integridad y credibilidad del medio o la entidad que utiliza la imagen sin permiso.

¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE EMITE EL PROGRAMA DE ‘MAGALY TV, LA FIRME?

A pesar de su criticable formato televisivo, Magaly Medina se ha ganado la preferencia del televidente peruano que a diario elige ver su programa de lunes a viernes a las 9:50 de la noche por ATV.

‘Magaly TV La Firme’ también se puede seguir en vivo por la página web oficial del canal, para que sus seguidores no se pierdan ningún minuto el programa en vivo.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.