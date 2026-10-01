La polémica volvió a encender la farándula nacional e internacional tras la emisión de un controvertido episodio de la segunda temporada del reality “Los Tinelli”. En las últimas imágenes del programa, Candelaria Tinelli, hija del conocido presentador argentino Marcelo Tinelli, generó indignación en el público peruano al manipular y tirar una estampa del Señor de los Milagros.

Frente a esta escena, Magaly Medina utilizó la tribuna de “Magaly TV, La Firme” para expresar su rotundo rechazo hacia las expresiones y la actitud mostrada por la joven argentina.

¿Qué pasó en el reality “Los Tinelli” con la imagen del Señor de los Milagros?

Durante el capítulo del reality show, Marcelo Tinelli intentó explicarle a su hija que la estampa que sostenían correspondía a un venerado santo protector del Perú. Ante esto, Candelaria Tinelli preguntó de forma despectiva “¿Qué es eso?” y sugirió que debía oler la imagen, haciendo alusión a supuestos rituales o esencias locales.

Segundos después de ser manipulada y pasada de mano en mano entre los integrantes de la familia, la estampa sagrada del Cristo de Pachacamilla terminó siendo arrojada de forma despreocupada, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Magaly Medina explota en vivo: “Lo tiraron como si fuera un objeto cualquiera”

Fiel a su estilo, la popular ‘Urraca’ no dudó en cuestionar severamente la conducta del entorno de Marcelo Tinelli, tildándolos de insensibles frente a la fe y cultura peruana.

“Ella seguramente desconoce el fervor que acá le tenemos al Señor de los Milagros y ellos lo tiraron como si fuera un objeto cualquiera, un papel que no sirve. Bien irrespetuosa, de verdad. Sobre todo con una cultura que no conocen”, recriminó Medina durante la transmisión de su programa.

Cuestiona prejuicios y falta de empatía cultural

La conductora de espectáculos criticó además que la familia argentina relacione símbolos devocionales del país con prácticas místicas o estereotipos sin fundamento.

“Agarran la figura de un venerado santo peruano, la huelen y comienzan a mezclarlo con brujería. Una mentalidad realmente bastante provinciana al desconocer un poco... Han venido a Perú, han podido por lo menos googlear, leer un poco a ver qué es, no dejarse llevar por sus prejuicios tontos”, sentenció Magaly

Reacciones en redes sociales tras el desatino de Candelaria Tinelli

El hecho no solo causó la molestia de Magaly Medina, sino también el rechazo de cientos de usuarios peruanos, quienes consideraron una falta de respeto tirar una figura representativa del Cristo Moreno, especialmente considerando que el reality se graba en el contexto de la relación de Marcelo Tinelli con la modelo peruana Milett Figueroa.