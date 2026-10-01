Magaly Medina tildó de "irrespetuosa" y "prejuiciosa" a la joven argentina tras la difusión del polémico episodio de "Los Tinelli", exigiendo empatía hacia las costumbres y la fe peruana. (Foto: ATV)
Magaly Medina tildó de "irrespetuosa" y "prejuiciosa" a la joven argentina tras la difusión del polémico episodio de "Los Tinelli", exigiendo empatía hacia las costumbres y la fe peruana. (Foto: ATV)
Por Paolo Valdivia

La polémica volvió a encender la farándula nacional e internacional tras la emisión de un controvertido episodio de la segunda temporada del reality “Los Tinelli”. En las últimas imágenes del programa, Candelaria Tinelli, hija del conocido presentador argentino Marcelo Tinelli, generó indignación en el público peruano al manipular y tirar una estampa del Señor de los Milagros.

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