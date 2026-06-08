Es de conocimiento público que existe un conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán desde hace años; sin embargo, este se intensificó en 2019 tras un ampay en el que se difundieron imágenes del exfutbolista en una fiesta privada con Yahaira Plasencia dentro de su vivienda. Esto generó que el empresario tome acciones legales contra la conductora de televisión por presunta vulneración a su intimidad en el programa ‘Magaly TV la firme’, lo que derivó en procesos judiciales y sanciones temporales contra ella. Así, en medio de estas resoluciones, el exfutbolista festejó el fallo judicial a su favor entre risas y sarcasmo. Frente a estas actitudes, la popular ‘Urraca’ sorprendió al responderle sobre las burlas que ha venido recibiendo en los últimos días, lo cual no dudó en calificarlo como una persona “despreciable”. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ RESPONDIÓ MAGALY MEDINA A JEFFERSON FARFÁN TRAS LAS BURLAS?

Hace unos días, a través del podcast ‘Enfocados’, Jefferson Farfán se pronunció de manera sarcástica sobre la situación legal de Magaly Medina, quien deberá pagar S/ 350 000 y cumplir con diversas jornadas de servicio comunitario. De acuerdo con el también empresario, la presentadora de televisión estaría cumpliendo con esta indemnización en partes y no todo el pago. “No te arroches y anda a barrer las calles… Echa, echa, no te voy a regalar nada. Yo no sé por qué se arrocha, anda a barrer, se paltea”, dijo entre risas.

Ante estas declaraciones, la ‘Urraca’ no dudó en responder a Farfán y aseguró que todavía aguarda la resolución de una apelación que fue presentada por su defensa legal. Asimismo, restó importancia a lo dicho por el exfutbolista, calificándolo como una mala persona. “Todo en esta vida se paga, él sabrá por qué hará esos juicios…yo tengo una apelación en espera, porque siento que en ese juicio se violó mi defensa. Yo no quiero hablar de Farfán de verdad, me parece un ser despreciable, no quiero hablar, esa es mi opinión, no me va a demandar porque me parece un ser despreciable… esa es mi opinión de él como ser humano”, declaró para Trome.

¿DÓNDE REALIZA MAGALY MEDINA SU TRABAJO COMUNITARIO?

En declaraciones para Trome, Magaly Medina se refirió al trabajo comunitario que realiza luego de la demanda interpuesta por Jefferson Farfán. De acuerdo con la presentadora de televisión, por ahora cumple con lo dictaminado realizando trabajo comunitario en una iglesia; sin embargo, optó por mantener en reserva el nombre y la ubicación de la parroquia por motivos de seguridad y privacidad. Asimismo, la figura de ATV indicó que los jueces tomaron en cuenta su nivel de exposición pública al momento de asignarle el lugar donde cumple estas labores. Por otro lado, no dudó en arremeter contra la ‘Foquita’, al sostener que se trata de un caso serio y que no piensa convertirlo en un espectáculo mediático.

“Estoy apoyando en una parroquia. Por supuesto que no puedo decirte dónde porque estas cosas las hago con perfil bajo, pues mi sola presencia despierta mucho barullo. Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque tienen que considerar la figura mediática que soy. Esto no es un circo, aunque a él le guste tanto. Yo no soy un payaso de su circo; para eso tiene a varios a su alrededor, creo”, explicó Medina para el Trome.