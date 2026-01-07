La presentadora de televisión Magaly Medina aprovechó su descanso televisivo para realizarse una intervención estética fuera del país. Lejos de los reflectores de su programa, la conductora decidió compartir los pormenores de su transformación física y las razones que la llevaron a buscar especialistas extranjeros.

Ante la curiosidad de su audiencia, la popular ‘Urraca’ rompió el silencio sobre su elección y los motivos por los cuales descartó someterse a este procedimiento en territorio nacional. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA PREFIRIÓ OPERARSE EN EL EXTRANJERO Y NO EN EL PERÚ?

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no tuvo reparos en admitir que su decisión se basó en la falta de satisfacción con los trabajos realizados en el mercado peruano.

Según explicó en sus redes sociales, la búsqueda de un profesional fuera de nuestras fronteras fue una consecuencia directa de sus estándares personales. Al respecto, la comunicadora señaló: “Porque los resultados que vi allá (en Perú) no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”.

Esta insatisfacción la motivó a emprender un análisis riguroso junto a su especialista de confianza para hallar la opción que mejor se ajustara a sus expectativas de naturalidad.

¿EN QUÉ CONSISTE LA COMPLEJA INTERVENCIÓN A LA QUE SE SOMETIÓ LA CONDUCTORA?

El procedimiento elegido por la periodista es conocido como deep plane facelift, una técnica avanzada que requiere una especialización muy específica. Medina aclaró que no se trata de una cirugía convencional, sino de un método que trabaja sobre las capas internas del rostro para evitar efectos artificiales.

Sobre la técnica, la figura de ATV manifestó lo siguiente: “Una operación en la que se consigue un reposicionamiento de grasa y músculos profundos de tal manera que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías”.

De acuerdo con sus declaraciones, trabajó en conjunto con su doctora Joana Bermedo para elegir minuciosamente a su cirujano, quien cabe señalar que posee una agenda sumamente exclusiva, según recoge el diario La República.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.