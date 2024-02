El caso Christian Cueva sigue dando que hablar entre los peruanos. El volante de la selección peruana ha aparecido en diversos medios para contar su versión de los hechos. Recordemos que el futbolista ha sido vinculado sentimentalmente con diversos personajes de la farándula en los últimos días. A propósito de ello, Magaly Medina, por medio de su programa Magaly TV: La Firme, criticó duramente el comportamiento que ha tenido el jugador con su esposa Pamela López.

Magaly Medina criticó eufóricamente a Christian Cueva: “Qué diablos hacías teniendo ‘good times’”

La popular ‘Urraca’ fue eufórica para recriminar a Cueva luego que se diera a conocer, según su propia esposa, que el jugador fue protagonista de una situación comprometedora con Pamela Franco y Chris Soifer.

“Qué diablos hacías teniendo ‘good times’ con tantas mujeres de la farándulas. Claro, muchas que se hacen las santurronas, pésimo, un irrespetuoso que le faltó a la madre de sus hijos”, dijo Medina en Magaly TV: La Firme

Asimismo, Medina agregó: “Ha cambiado de palabra, ya no dice error sino ahora dice que fue una mala decisión. Eso es una vez, pero no varias veces, y todavía tiene la conciencia de decir que este no es su mundo. Si no es tu mundo, qué hacías escribiendo y gileando a tanta gente de la farándula”.

¿Qué dijo Christian Cueva en América Hoy?

‘Aladino’ fue entrevistado en América Hoy y dio su descargo sobre lo acontecido. Además, aprovechó la ocasión para volver a pedirle perdón a Pamela López. “Solamente decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo mucho, esta va a ser la última entrevista que doy en estos medios, ahora solo quiero regresar a lo mío, a recuperarme, a poder ser feliz con la pelota, eso es lo que me hace feliz, ella (Pamela López) y mi familia”.

¿Cuál fue el particular consejo que le dio Magaly Medina a Pamela López?

“Ella ha sido humillada y deshonrada públicamente, por la conducta de este hombre, por la falta de responsabilidad, la falta de compromiso, la falta de lealtad, este hombre se ha aportado de la peor manera con ella”, dijo Magaly en primera instancia.

Luego, Medina resaltó que López debería exigir una fuerte indemnización económica. “Bueno, yo le he dicho eso hoy día a Pamela López, le he dicho ‘dale donde más le duele’. Estás dolida, estás humillada, que él lo pague, eso se paga y se lo merece”, dijo la periodista.

Por último, la ‘Urraca’ agregó: “Hay algo que yo le decía también a Pamela López, algo que uno aprende en el día a día, el hombre con el que te casas no es el mismo el que te divorcies. Métetelo bien en la cabeza porque los hombres cuando se divorcian se vuelven tacaños, mezquinos, esconden la plata, cambian las propiedades, las cambian de nombre”.

Cómo reaccionó Christian Domínguez a las amenazas de Christian Cueva

Recordemos que, según Franco, estas amenazas se dieron cuando ella ya no tenía ningún contacto con Cueva. Además, Domínguez ya estaba al tanto de todo lo que vivió Pamela con el exAlianza Lima. Por este motivo, Christian decidió comunicarse con el seleccionado nacional para pedirle que no molestara más.

“Christian Domínguez tuvo altercados con él, ha habido creo dos ocasiones en las que él ha intentado comunicarse con él para decirle ‘oye ya, deja de comunicarte con Pamela’”, señaló Pamela.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.