La discusión que protagonizaron Óscar del Portal y Toño Vargas durante la transmisión de la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. El intercambio de opiniones entre ambos periodistas deportivos, ocurrido mientras analizaban las lágrimas de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España, se convirtió en uno de los momentos más comentados después del partido. La polémica llegó hasta el programa de Magaly Medina, quien cuestionó duramente la actitud de los comunicadores y consideró que el incidente desvió la atención de un momento histórico para el fútbol. A continuación, te contamos qué dijo la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ sobre este incidente y cómo se desarrolló la discusión que marcó la transmisión del encuentro.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA DISCUSIÓN ENTRE ÓSCAR DEL PORTAL Y TOÑO VARGAS?

La conductora de Magaly TV: la firme dedicó varios minutos de su programa a comentar el enfrentamiento que protagonizaron ambos periodistas deportivos durante la transmisión del encuentro. Incluso, pidió que se reprodujera dos veces el audio del momento para analizar lo ocurrido y dejó clara su desaprobación.

“Qué feo papelón”, expresó al inicio de su comentario, antes de afirmar que los dos terminaron trasladando sus diferencias personales a una transmisión que debía estar centrada en el partido y no en un intercambio de opiniones entre los comentaristas.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA CUESTIONÓ LA ACTITUD DE LOS PERIODISTAS?

Para la presentadora, el principal problema fue que la conversación entre ambos terminó opacando una escena que, a su juicio, tenía un gran valor deportivo y emocional.

Según explicó, mientras las cámaras enfocaban a Lionel Messi llorando por la derrota, los periodistas discutían sobre el motivo de esas lágrimas. “Se ponen a discutir cuando el público lo que está viendo es una final donde Messi suelta las lágrimas y los dos se ponen a discutir sus puntos de vista que no le interesan a nadie”, señaló.

Además, sostuvo que ese tipo de comportamiento no corresponde a quienes tienen la responsabilidad de narrar y comentar un campeonato mundial, según recoge La República.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL ENFRENTAMIENTO EN PLENA TRANSMISIÓN?

La controversia comenzó cuando Óscar del Portal interpretó que la emoción de Lionel Messi estaba relacionada con el cierre de su historia en los mundiales. Sin embargo, Toño Vargas manifestó una postura distinta y aseguró que el verdadero motivo era el dolor por haber perdido la final.

El intercambio fue elevando el tono cuando el narrador respondió entre risas: “Jajaja, eso es lo que tú crees. Está sufriendo por no ganar, jajaja”. Esa reacción incomodó a Del Portal, quien le respondió en vivo: “No minimices mi opinión. Ya di lo que quieras, Toño”, dejando en evidencia la tensión que se vivía durante la transmisión.

¿QUÉ REFLEXIÓN FINAL HIZO MAGALY MEDINA SOBRE EL INCIDENTE?

En la parte final de su comentario, la conductora insistió en que ambos periodistas estuvieron por debajo de las circunstancias y que un evento de esa importancia exigía mayor profesionalismo. “Un poco más y se van a los golpes. Los dos fueron menos. Se portaron pésimo”, afirmó.

Asimismo, agregó que parecía que ambos buscaban resolver diferencias personales frente a las cámaras y remarcó que quienes cubren acontecimientos internacionales deben mantener la compostura. “Hay que estar a la altura de los eventos. Deben jalarles las orejas a esos alucinados”, concluyó.