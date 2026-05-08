Tras la reciente ratificación judicial que obliga a Magaly Medina a desembolsar una millonaria reparación civil a favor de Jefferson Farfán, la conductora de espectáculos no ocultó su indignación frente a las cámaras de su programa, cuestionando con dureza el criterio de los magistrados y la cuantiosa suma de 350 mil soles impuesta por un caso de violación a la intimidad que se remonta al año 2019. En plena transmisión en vivo, la figura televisiva expresó su incomodidad por el fallo y aseguró sentirse afectada por una decisión que, según considera, resulta excesiva. Mientras la periodista denuncia lo que considera una injusticia desproporcionada, el exfutbolista ha utilizado sus plataformas digitales para exigir el cumplimiento inmediato del fallo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA DEBERÁ PAGARLE S/350.000 A JEFFERSON FARFÁN?

El enfrentamiento entre ambas figuras públicas se originó años atrás, específicamente en el 2019, cuando en el programa de Magaly Medina se emitieron imágenes del exfutbolista junto a Yahaira Plasencia en la terraza de su departamento en Miraflores. A raíz de ello, Jefferson Farfán presentó una denuncia alegando vulneración de su intimidad.

Tras el proceso judicial, las autoridades determinaron que la conductora debía asumir una indemnización de S/350 mil. Molesta por la decisión, Medina expresó públicamente su desacuerdo y lanzó fuertes comentarios en vivo. “Le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. ¡Caray, no me metí a su cuarto! Lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento”, manifestó durante su programa.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA JUSTICIA Y LAS DEMANDAS MILLONARIAS?

Durante la transmisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora también aprovechó para cuestionar las decisiones del sistema judicial y criticar las elevadas sumas que, según ella, solicitan diversas figuras públicas en procesos similares.

“Imagínense, S/350.000. Todos ahora piden un millón de soles porque ‘Ay, porque me dijo tonta’, ‘Ay, porque criticó mi cuerpo’”, comentó con evidente molestia. Además, sostuvo que muchas veces los ciudadanos terminan sintiéndose perjudicados por ciertas resoluciones judiciales. “Ahí nos sentimos violados los ciudadanos de a pie”, afirmó tajantemente frente a sus cámaras.

¿QUÉ MENSAJE LE ENVIÓ JEFFERSON FARFÁN A MAGALY MEDINA?

Luego de las declaraciones de la conductora, Jefferson Farfán utilizó sus historias de Instagram para reaccionar públicamente al caso. Aunque evitó extenderse, el exdelantero sorprendió con un breve mensaje dirigido directamente a la periodista.

“Señora Magaly Medina. No se olvide de mi pago, por favor”, escribió el exjugador, generando una ola de comentarios en redes sociales, según recoge Infobae.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.

VÍDEO RECOMENDADO: