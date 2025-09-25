El romance entre Pamela Franco y Christian Cueva volvió a estar en boca de todos tras la última aparición de la cantante en un programa de entretenimiento. Consultada por su situación sentimental, la artista respondió con frases breves y sin mostrar demasiada emoción.

Sus palabras llamaron la atención de Magaly Medina, quien en “Magaly TV La Firme” analizó el comportamiento de la intérprete y sugirió que la relación atraviesa un periodo poco alentador. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE PAMELA FRANCO Y SU RELACIÓN CON CHRISTIAN CUEVA?

La periodista de espectáculos puso bajo la lupa la respuesta de Franco cuando se le preguntó si estaba feliz al lado de Cueva. En lugar de responder de manera afirmativa o negativa, la cantante optó por señalar que ambos se encuentran en una etapa tranquila. Para la popular “urraca”, este tipo de respuestas son señales de desmotivación.

Según Magaly, el lenguaje corporal de Franco también jugó en contra. La presentadora destacó que su semblante lucía tenso y que su expresión carecía de entusiasmo, lo que le permitió lanzar una conclusión tajante: “Es como si estuviera estresada”. Incluso cuestionó que, tras más de un año de aquel sonado escándalo que los involucró, Pamela ahora aparezca con un tono más apagado y sin la misma pasión que al inicio de la relación.

¿QUÉ OPINÓ MAGALY SOBRE LA VIDA QUE LLEVAN FRANCO Y CUEVA COMO PAREJA?

Más allá de las palabras de Franco, Medina se enfocó en cómo se proyecta actualmente la pareja. Según la conductora, la vida sentimental de ambos luce opaca y sin chispa. En su intervención, aseguró que la intérprete de “Dime la Verdad” transmite aburrimiento cuando habla de su romance con el jugador peruano, lo que refuerza la idea de que la relación atraviesa un momento poco alentador.

“¿Cómo están? Tranquilos, como agua empozada. Qué aburrimiento su vida. La veo y me aburre”, sentenció la periodista de espectáculos, dejando en claro que no percibe alegría ni ilusión en la vida de Franco. Además, ironizó al señalar que no siempre se puede construir felicidad “sobre las lágrimas de otra”, en alusión a las polémicas que marcaron el inicio de este vínculo sentimental, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DIJO PREVIAMENTE PAMELA FRANCO SOBRE SI ERA FELIZ?

Previo al análisis de Medina, Pamela Franco se presentó en el programa “Ponte en la Cola” para dar a conocer su nueva canción. En esa misma ocasión, fue consultada sobre rumores de embarazo, los cuales descartó de manera tajante. No obstante, lo que generó más comentarios ocurrió cuando Michelle Soifer le preguntó directamente si era feliz con Christian Cueva pese a todas las controversias.

La cantante evitó responder con un “sí” o un “no” y prefirió repetir que tanto ella como el futbolista “están tranquilos”. Sin embargo, admitió que no se encuentran en el estado ideal, pues todavía están trabajando en mejorar aspectos personales. Esa ambigüedad en sus declaraciones fue lo que, finalmente, abrió la puerta a las dudas y a las duras interpretaciones que después lanzó Magaly Medina en su programa.