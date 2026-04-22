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Magaly Medina no lo puede creer: su exdefensa legal ahora apoya a Yahaira Plasencia y la reacción de la periodista es viral:“Fue mi abogado en...” | Composición EC: @magalymedinav / @yahairaplasencia
Magaly Medina no lo puede creer: su exdefensa legal ahora apoya a Yahaira Plasencia y la reacción de la periodista es viral:“Fue mi abogado en...” | Composición EC: @magalymedinav / @yahairaplasencia
Por Redacción EC

Magaly Medina no ocultó su indignación al enterarse de que su exabogado, quien la defendió en varios casos mediáticos, ahora decidió asumir la defensa de la cantante Yahaira Plasencia en una denuncia por presunta difamación en su contra. Se trata de Iván Paredes, el mismo letrado que anteriormente representó a la conductora en procesos muy comentados, especialmente en aquellos relacionados con Jefferson Farfán. Este giro ha generado sorpresa y dudas sobre si existe un conflicto de intereses, ya que los casos estarían conectados entre sí. La reacción de la conductora se volvió viral rápidamente, pues cuestionó si se están respetando las normas éticas de la profesión y dejó abierta la posibilidad de presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados. A continuación, te contamos todos los detalles.

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