Magaly Medina no ocultó su indignación al enterarse de que su exabogado, quien la defendió en varios casos mediáticos, ahora decidió asumir la defensa de la cantante Yahaira Plasencia en una denuncia por presunta difamación en su contra. Se trata de Iván Paredes, el mismo letrado que anteriormente representó a la conductora en procesos muy comentados, especialmente en aquellos relacionados con Jefferson Farfán. Este giro ha generado sorpresa y dudas sobre si existe un conflicto de intereses, ya que los casos estarían conectados entre sí. La reacción de la conductora se volvió viral rápidamente, pues cuestionó si se están respetando las normas éticas de la profesión y dejó abierta la posibilidad de presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA CUESTIONA A SU EXABOGADO?

La molestia de la presentadora surge al confirmar que Iván Paredes, quien lideró su defensa en litigios críticos como el iniciado por Jefferson Farfán, ahora asesora a Yahaira Plasencia en una querella que exige cárcel y una fuerte suma de dinero.

Según explicó, el vínculo entre ambos casos es evidente, ya que en el proceso anterior se abordaron temas relacionados con la cantante. “Fue mi abogado en muchísimos casos, sobre todo en el de Farfán, donde la raíz de la demanda eran las cosas que yo revelaba sobre su romance con Yahaira”, expresó.

En esa línea, cuestionó si su exdefensor puede asumir la defensa de la parte contraria, considerando que tuvo acceso a información sensible en el pasado.

Yahaira Plasencia inició acciones legales contra Magaly Medina por difamación. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)

¿EXISTE UNA POSIBLE FALTA AL CÓDIGO DE ÉTICA?

El actual asesor jurídico de la periodista, Fernando Ugaz, sostiene que Paredes ha cruzado una línea roja establecida en el estatuto profesional de los abogados peruanos.

Ugaz sostiene que el Artículo 41 del Código de Ética es tajante al prohibir que un letrado asuma causas que tengan una “sustancial relación con su anterior cliente”, ya que esto vulnera el deber de lealtad. El especialista subrayó que el conflicto es evidente porque en el caso Farfán se analizaron múltiples videos vinculados a Plasencia, por lo que la relación es “intrínseca”.

Asimismo, precisó que solo sería válido si existe autorización expresa del cliente previo, algo que Medina asegura no haber otorgado, según informa La República.

¿QUÉ MEDIDAS EVALÚA TOMAR MAGALY MEDINA?

La conductora consideró presentar una denuncia formal ante el Colegio de Abogados, respaldada por la opinión de su defensa actual. Ugaz sostuvo que el caso es “absolutamente denunciable” debido a que existiría un patrocinio incompatible con los intereses de su antigua clienta.

Por su parte, Medina manifestó su indignación y defendió su derecho a un proceso justo: “Yo también tengo derecho a un juicio justo, con los mismos mecanismos de defensa que cualquier persona”. Además, comparó la situación con una falta de confidencialidad profesional: “Un abogado responsable... es como un sacerdote: no puedes estar del otro bando porque conoces cosas que ahora podrías usar”. Finalmente, cuestionó que se ponga en riesgo la garantía constitucional que protege tanto la defensa como la libertad de expresión.

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