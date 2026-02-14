Magaly Medina no se calla y pone en duda la versión de Laura Spoya: “¿Solo tomó agua?”

Por Redacción EC

Laura Spoya, una de los personajes más carimáticos y queridos por el público, atraviesa uno de los momentos más complicados en su vida personal, luego de que sufriera un aparatoso accidente de tránsito a altas horas de la noche. Por su parte, July Solano, madre de la presentadora de televisión, ofreció mayores detalles sobre el estado de salud de su hija y confirmó que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, Magaly Medina cuestionó la versión de la modelo a través de unas conversaciones difundidas en su programa, quien mencionó que solo bebió un sorbo de alcohol. Así, la ‘Urraca’ dejó entrever que Laura tendría gusto por la cerveza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

