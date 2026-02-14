Magaly Medina no se calla y pone en duda la versión de Laura Spoya: “¿Solo tomó agua?”

Laura Spoya, una de los personajes más carimáticos y queridos por el público, atraviesa uno de los momentos más complicados en su vida personal, luego de que sufriera un aparatoso accidente de tránsito a altas horas de la noche. Por su parte, July Solano, madre de la presentadora de televisión, ofreció mayores detalles sobre el estado de salud de su hija y confirmó que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, Magaly Medina cuestionó la versión de la modelo a través de unas conversaciones difundidas en su programa, quien mencionó que solo bebió un sorbo de alcohol. Así, la ‘Urraca’ dejó entrever que Laura tendría gusto por la cerveza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE LAURA SPOYA?

En la edición del jueves, Magaly Medina difundió en su programa ‘Magaly TV La Firme’ una serie de chats en la que Laura Spoya, aún internada en una clínica local, declaró que el accidente vehicular se produjo por el cansancio y una mala maniobra en una curva que no logró controlar en el distrito de La Molina, lo que ocasionó el choque contra una pared. De esta manera, descartó cualquier especulación que indicaba que ella habría manejado en estado de ebriedad tras salir de una fiesta. Por su parte, la popular ‘Urraca’, fiel a su estilo, cuestionó su versión de la modelo, quien indicó que, luego de la reunión, había ido a dejar en pijama unas cosas a su amiga.

“Es decir, solo miró a todo el mundo que tomaba y festejaba y ella, de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, dice que agarró el carro para llevar a su amiga a su casa y luego irse a dormir. ¿Hasta las 3 de la mañana solo tomó agua? Porque eso se entiende, dice que tomó un sorbo de cerveza. Bueno, nosotros no estábamos ahí, no tenemos prueba de lo contrario. Quienes podrían ser testigos y desmentirla no lo van a hacer, la van a cubrir. Todos trabajan en el streaming de Farfán y no les conviene. Ha invadido la berma del otro lado, por donde ha podido pasar cualquier otro carro y habérselo llevado de encuentro. Pudo haber sido una tragedia que tengamos que lamentar en este momento“, sostuvo Medina.

¿QUÉ RECLAMÓ MAGALY MEDINA A SU EQUIPO DE PRODUCCIÓN POR EL BAJO RATING?

Magaly Medina vinculó directamente la caída del rating con la carencia de iniciativa de sus colaboradores durante el tiempo que estuvo fuera por temas médicos. Con una postura crítica, la presentadora de espectáculos sostuvo que la producción perdió el rumbo sin su supervisión directa, afirmando: “Si no estoy, lamentablemente las ideas escasean y el espíritu de hacer cosas falta”.

Según sus propias declaraciones a Trome, el descuido en los contenidos fue una consecuencia de haberse enfocado en su recuperación estética, por lo que ahora busca revertir la situación con propuestas frescas que planea ejecutar de inmediato: “He llegado con ideas que quiero aplicar y estoy corriendo, ahorita, para que se apliquen y se hagan”.