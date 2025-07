No cabe duda de que Magaly Medina es uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana, exponiendo, a través de su programa, escándalos y peleas. A pesar de que su carrera ha estado marcada por denuncias por difamación, disputa con figuras del espectáculo y acusaciones de invasión de la privacidad, la popular conductora de televisión aún se mantiene vigente en la pantalla chica con altos niveles de audiencia. De hecho, su influencia en los medios de comunicación es evidente, ya que recientemente generó controversia en redes sociales tras publicar un video con una receta de sopa de menudencia, que horas más tarde provocó debate entre los seguidores por un supuesto comentario considerado despectivo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

MAGALY MEDINA RESPONDE A LAS CRÍTICAS POR EL SUPUESTO COMENTARIO DESPECTIVO

Hace unos días, Magaly Medina utilizó su Instagram oficial para compartir con sus miles de seguidores una receta de sopa de menudencia de pollo que, por lo general, es preparado por muchos en épocas de invierno. La periodista inició el video contando que este platillo lo preparaba su familia en el pasado, sobre todo, cuando no contaban con los recursos económicos suficientes. A pesar de esta confesión personal y de su intención de conectar con el público, lo dicho por la popular ‘Urraca’ generó malestar entre algunos seguidores.

“Hoy llego con una de mis sopas de mis épocas de pobre. Una sopa calentita de menudencia de pollo”, dijo Medina. Esta frase no fue bien recibida por sus seguidores, quienes reaccionaron negativamente en redes sociales, considerándolas como despectiva y ofensiva hacia las personas de pocos recursos. Ante la ola de críticas, la conductora de televisión no dudó en responder ciertos comentarios a fin de aclarar una situación salida de contexto por muchos. Según Medina, el video de la sopa de menudencia no solo tenía como propósito compartir la receta, sino también contar parte de su historia de infancia, dejando en claro que su intención no fue ofender a nadie.

“Dije: de mis épocas de pobre. Mi madre no tenía para comprar pollo, solo alcanzaba para las menudencias. Con eso no he generalizado. Estoy contando mi caso”, escribió en su red social. Eso no es todo, otra seguidora se atrevió a comentar el clip: “Yo hago esa sopa y no soy pobre”, a lo que la esposa de Alfredo Zambrano respondió: “Es un decir, porque una vez por semana tomo caldo de patitas”. A pesar de las críticas, una gran cantidad de usuarios expresó su respaldo a la ‘pelirroja’, argumentando que su mensaje refleja la realidad que viven muchas familias peruanas y las ollas comunes.