Magaly Medina no se guarda nada y arremete contra Paco Bazán por acercamiento a Jefferson Farfán: “Lo haré...” | Composición EC: @magalymedinav / @franciscobazan
Magaly Medina no se guarda nada y arremete contra Paco Bazán por acercamiento a Jefferson Farfán: “Lo haré...” | Composición EC: @magalymedinav / @franciscobazan
Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre Paco Bazán y dejó en evidencia que, por ahora, no existe ninguna posibilidad de que el exfutbolista regrese como invitado a “Magaly TV La Firme”. La conductora de ATV contó detalles del inesperado pedido que habría realizado el también comunicador luego de aparecer en el podcast La Manada, espacio conducido por Jefferson Farfán, situación que generó críticas por parte de la popular ‘Urraca’. Según relató, Bazán habría buscado nuevamente un acercamiento con su programa, pero recibió una respuesta negativa. La periodista, además, cuestionó la actitud que atribuyó al conductor y lanzó una fuerte advertencia ante una posible visita a su estudio. A continuación, te contamos qué dijo Magaly Medina sobre Paco Bazán y por qué rechazó de manera tajante su pedido.

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