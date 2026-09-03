Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre Paco Bazán y dejó en evidencia que, por ahora, no existe ninguna posibilidad de que el exfutbolista regrese como invitado a “Magaly TV La Firme”. La conductora de ATV contó detalles del inesperado pedido que habría realizado el también comunicador luego de aparecer en el podcast La Manada, espacio conducido por Jefferson Farfán, situación que generó críticas por parte de la popular ‘Urraca’. Según relató, Bazán habría buscado nuevamente un acercamiento con su programa, pero recibió una respuesta negativa. La periodista, además, cuestionó la actitud que atribuyó al conductor y lanzó una fuerte advertencia ante una posible visita a su estudio. A continuación, te contamos qué dijo Magaly Medina sobre Paco Bazán y por qué rechazó de manera tajante su pedido.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA RECHAZÓ A PACO BAZÁN COMO INVITADO?

De acuerdo con lo revelado por Magaly Medina durante la emisión de su programa, Paco Bazán llegó la tarde del 1 de setiembre con la intención de conseguir una nueva oportunidad para aparecer en ‘Magaly TV La Firme’. Sin embargo, la conductora aseguró que no estaba interesada en recibirlo y descartó cualquier posibilidad de concretar una entrevista.

La negativa se produjo después de la participación de Bazán en ‘La Manada’, pódcast vinculado al canal de Jefferson Farfán. Para Medina, resultaba contradictorio que el comunicador compartiera ese espacio con la ‘Foquita’ y luego intentara acercarse nuevamente a su programa. “No, Paco, no me interesa invitarte, no me interesa”, expresó la periodista durante su transmisión.

También aseguró que Bazán habría estado dispuesto a soportar comentarios negativos con tal de regresar al programa. “Dice que no importa que lo pateen, que lo maltraten”, señaló, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL ACERCAMIENTO DE PACO BAZÁN A JEFFERSON FARFÁN?

La popular ‘Urraca’ cuestionó la actitud que, desde su perspectiva, habría mostrado Bazán al relacionarse con Jefferson Farfán y posteriormente buscar una invitación a su espacio televisivo. Medina interpretó este comportamiento como un intento por conseguir aprobación y criticó que el exarquero pretendiera repetir esa conducta dentro de su programa.

“Después de que te vas de sobón y de ayayero, ¿quieres venir de ayayero aquí? No, gracias”, manifestó la figura de ATV, para luego comentar con ironía lo siguiente: “Quería entrar de rodillas. ¿Qué le pasa? ¿Ha perdido la cabeza este muchacho?”.

Magaly Medina criticó a Paco Bazán.

¿QUÉ ADVERTENCIA LE HIZO MAGALY MEDINA SI PACO BAZÁN VA A SU ESTUDIO?

Magaly Medina no se limitó a rechazar la invitación y también dejó una advertencia sobre una eventual aparición de Paco Bazán en las instalaciones de su programa.

La periodista sostuvo que no permitiría que el comunicador ingresara al estudio, incluso si acudía personalmente para intentar conversar con ella. “Aunque venga y se arrastre, lo haré sacar con seguridad. Que ni se asome a la puerta de mi estudio”, indicó.

Finalmente, Medina reafirmó su rechazo hacia las personas que, según considera, buscan agradar a otros para obtener aceptación. “Detesto a la gente sobona, me parecen unos reverendos hipócritas”, sentenció.

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