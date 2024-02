Paolo Guerrero sigue siendo tendencia en Perú por su polémico proceso de desvinculación de César Vallejo, club que lo anunció hace algunas semanas como su flamante refuerzo para la temporada 2024 de la Liga 1. Son diversas las personalidades del mundo del balompié nacional que han manifestado su posición respecto a lo sucedido. Sin embargo, Magaly Medina, una de las periodistas más reconocidas sobre temas de espectáculos, también expresó su sentir sobre este caso.

Magaly Medina reprocha a Paolo Guerrero por no querer jugar por César Vallejo: “La palabra vale mucho”

En Magaly TV: La Firme, la popular ‘Urraca’ señaló que la manera en la que está procediendo el delantero con los directivos de César Vallejo no es la ideal. “Ha hablado hasta con el ministro, no todos tenemos ese privilegio. En negocios hay que respetar y la palabra vale mucho”.

Asimismo, la comunicadora hizo hincapié en que, según su perspectiva, Paolo tal vez quiera irse a Alianza Lima. “Para mí, y esto es lo que veo, que él ya tiene otro equipo con el que quiere firmar y seguramente este equipo podría ser hasta Alianza (Lima), que creo algunos periodistas deportivos lo han deslizado, que se ha quedado sin dos delanteros”.

¿Qué más dijo Magaly Medina sobre Paolo Guerrero?

Magaly argumentó su teoría sobre el posible interés que tiene el exFlamengo en fichar por el cuadro blanquiazul. “Antes no lo querían porque estaba muy mayor, querían a alguien joven, pero no tienen los delanteros, entonces tiene ahorita la plata y las posibilidades de contratarlo, pero justo lo hicieron o se dieron cuenta cuando él ya había firmado por César Vallejo”.

¡No lo quiere! Histórico exjugador de la selección peruana descarta a Paolo Guerrero en Alianza: “Por los años es difícil jugar bien”

Luego de disputarse el clásico nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la tercera fecha del apertura de La Liga 1, uno de los que estuvo presente fue José ‘Patrón’ Velásquez que decidió brindar una entrevista para la plataforma digital Tato y Luis, donde se refirió sobre Paolo Guerrero y la situación del club de sus amores en el torneo nacional.

El ‘Patrón’ fue consultado sobre la presunta incorporación del delantero de la selección peruana a Alianza tras encontrarse sin equipo, por lo que el exfutbolista mencionó que por la edad de dicho jugador no podría desarrollarse bien y de esta manera descartó tal posibilidad. “Paolo prácticamente está con cierta edad realmente. De hecho, por los años es bien difícil jugar bien”, sostuvo.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para comentar acerca del último clásico en la cual Alianza Lima no pudo conseguir una victoria como local, sumando así su primera derrota en el campeonato. “Ha ganado el que realmente ha jugado mejor. No veo en Alianza que marquen la diferencia, ninguno de los jugadores. Es para preocuparse, tienen que conseguir jugadores que marquen la diferencia y no veo a ninguno”, detalló para dicho medio.

Este es el verdadero motivo por el que Alianza Lima no fichó a Paolo Guerrero, según Reimond Manco

En el programa “Cojo y Manco”, Reimond aseguró que la razón por la que el club blanquiazul no se interesó en Guerrero es por la presencia de Hernán Barcos en el plantel dirigido por Alejandro Restrepo.

“Lo que pasa es que en Alianza Lima hasta que Hernán Barcos siga ahí, dudo mucho que vayan a traer un nueve de renombre. Pasó con Paolo Guerrero, no lo traen porque Barcos está ahí, definitivamente, ese es el motivo”, comentó el popular ‘Rei’.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.