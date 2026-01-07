La periodista de espectáculos Magaly Medina no guardó silencio ante los recientes cuestionamientos de Paco Bazán, quien la acusó de tener un trato preferencial hacia María Pía Copello, quien actualmente tiene un vínculo laboral con Paolo Guerrero. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ señaló una supuesta falta de imparcialidad por parte de la “Urraca” al juzgar de forma distinta las interacciones de sus conocidos con figuras del fútbol peruano.

Frente a estos señalamientos, la conductora de espectáculos desglosó las razones por las cuales considera que las comparaciones de Bazán carecen de fundamento. Medina defendió su postura asegurando que su ética se mantiene firme, independientemente de los vínculos personales que mantenga con sus allegados. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES FUERON LOS ARGUMENTOS DE MAGALY PARA NO CUESTIONAR EL VÍNCULO ENTRE MARÍA PÍA Y EL ‘DEPREDADOR’?

El conflicto actual se desató cuando el líder de ‘El deportivo en otra cancha’ acusó abiertamente a la “Urraca” de “no medir con la misma vara” a sus amistades. Según el exfutbolista, Medina fue sumamente severa con él cuando colaboró con Jefferson Farfán, pero se mostró permisiva ante el trabajo conjunto de Copello y el ‘Depredador’.

Ante esta situación, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue tajante al señalar que la naturaleza del contacto entre la exanimadora infantil y el futbolista es meramente empresarial, a diferencia del acercamiento personal que criticó en Bazán. Medina subrayó que trabajar en un proyecto de streaming no equivale a entablar una amistad íntima. Sobre esta distinción, la “Urraca” manifestó: “Es muy difícil, no se puede ser juez y parte. Yo no tengo un doble discurso, mi discurso siempre es el mismo y con María Pía lo hablamos”.

Asimismo, insistió en que cumplir con una labor profesional no la obliga a cambiar su opinión crítica sobre las figuras públicas involucradas. “Tú puedes trabajar con alguien y no ser amigo, no lo lapidé porque sea mi amigo y se fuera con Farfán, no, a mí eso me interesó tres pepinos”, argumentó la conductora, dejando claro que su rigor periodístico no se ve comprometido por los contratos de sus conocidos.

María Pía Copello lanza su canal de streaming con Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Dafonseka, el Flaco Granda y Karina Rivera

¿CUÁL ES EL PRECEDENTE DE ESTA DISCUSIÓN ENTRE MEDINA Y BAZÁN?

La tensión entre ambos surgió a raíz de una reunión que el exfutbolista mantuvo con Jefferson Farfán, un suceso que Medina calificó como una traición a la coherencia que el presentador mostraba frente a las cámaras.

Para Magaly, el cambio de actitud de su ex “ahijado” tras acercarse a la “Foquita” fue inaceptable, especialmente dadas las rencillas legales y las constantes cartas notariales que ella ha recibido del exjugador de Alianza Lima. La comunicadora criticó duramente esta contradicción, señalando que el acercamiento personal de Bazán afectó directamente su credibilidad, según recoge el diario La República.

(Foto: composición GEC)

¿CÓMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA AMISTAD ENTRE MAGALY MEDINA Y MARÍA PÍA COPELLO?

A pesar de que Paolo Guerrero ha sido un rival mediático constante para Medina, la relación con la exanimadora infantil permanece intacta gracias a la transparencia. La periodista valoró que María Pía le informara sobre sus planes profesionales antes de que se concretaran, demostrando respeto por su enemistad conocida con el futbolista.

Al respecto, la “Urraca” explicó: “María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó”. De esta manera, descartó cualquier tipo de resentimiento, dejando claro que sabe separar los negocios de los afectos personales.