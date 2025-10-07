En las últimas semanas, María Julia Mantilla García, popularmente conocida como Maju Mantilla, ha estado en el ojo público no precisamente por un logro profesional, sino por un supuesto acto de infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo. Sin embargo, lejos de quedar en el pasado, una nueva polémica salió a la luz: un audio en el que el esposo de la conductora de televisión admite haber agredido al productor Christian Rodríguez. Aunque este conflicto ocurrió hace varios meses, la confesión de Salcedo abre un nuevo capítulo en esta polémica historia de la farándula peruana. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

GUSTAVO SALCEDO ADMITE HABER AGREDIDO A PRODUCTOR CHRISTIAN RODRÍGUEZ, SEGÚN AUDIO REVELADO POR MAGALY MEDINA

En medio de una presunta infidelidad de Maju Mantilla, en la última edición de “Magaly Tv La Firme”, se reveló un audio exclusivo de Gustavo Salcedo en el que confiesa que agredió al productor Christian Rodríguez en el malecón de la Costa Verde de Miraflores en marzo de este año. Según el esposo de la presentadora de televisión, este inesperado encuentro se dio mientras ambos se encontraban ejercitándose. De hecho, debido al golpe que Salcedo le propinó en el rostro al comunicador de 48 años, este perdió el conocimiento por algunos segundos. Tras lo ocurrido, Rodríguez optó por presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

“Yo me voy a correr un día al malecón, siempre corro en el malecón y yo lo había visto a él correr en el malecón, pero corríamos en horarios distintos. Un sábado me voy a correr, estaba con mis audífonos y en eso levanto mi mirada y el pata estaba a la altura de la pared. En sentido contrario y él no me ve porque estaba corriendo mirando abajo. Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro le meto un empujón que me salió a lo natural, la verdad, entonces el pata no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco y el pata de la nada levantó mirada y me vio ahí metiéndole un empujón y el pata salió volando para atrás y se cayó de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo”, contó Salcedo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL AUDIO DE GUSTAVO SALCEDO?

Tras haberse revelado los exclusivos audios en el que se confirma la agresión de Gustavo Salcedo hacia Christian Rodríguez, Magaly Medina criticó al aún esposo de Maju Mantilla por haber negado en reiteradas ocasiones haber agredido al productor. Por ello, instó a las autoridades a tomar estas revelaciones como prueba en contra del también ingeniero industrial. “Lo pongo en calidad de primicia para que la justicia tome esta confesión de parte que le hizo a mi reportero y cuenta cómo agredió el 22 de marzo al productor de Maju cuando lo encontró en el malecón”, sostuvo la ‘Urraca’.