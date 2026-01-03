La conductora Magaly Medina se encuentra en Argentina para someterse a su primera cirugía de estiramiento facial. Acompañada por su especialista de confianza, la presentadora de ATV utilizó sus plataformas digitales para documentar el inicio de este proceso estético, generando una ola de comentarios y gran expectativa entre sus fieles seguidores.

La figura televisiva decidió cruzar fronteras en busca de un resultado profesional tras una exhaustiva etapa de investigación médica. Con la promesa de revelar cada detalle de su intervención en los próximos días, la popular “Urraca” se prepara para una transformación que busca refrescar su apariencia.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA OPERACIÓN A LA QUE SE SOMETERÁ MAGALY MEDINA?

Junto a la experta en estética Joana Bermedo, la presentadora de espectáculos arribó a territorio argentino para concretar una cirugía de estiramiento facial. Medina explicó que esta determinación no fue apresurada, sino producto de un análisis conjunto con su especialista de cabecera para elegir al cirujano ideal.

“Hoy tengo mi primera cita personal presencial porque la anterior fue hecha vía online”, comentó en sus redes sociales. Asimismo, adelantó que la planificación ha sido rigurosa y que pronto publicará contenido adicional sobre este viaje médico, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ LA CONDUCTORA DECIDIÓ SOMETERSE A ESTE TIPO DE OPERACIÓN A LOS 62 AÑOS?

Al alcanzar los 62 años, la periodista consideró que los métodos preventivos y los tratamientos de bioestimulación ya no brindaban los efectos necesarios para combatir el paso del tiempo.

Mediante su canal de YouTube, Magaly detalló que, aunque anteriormente recurrió a sustancias para la firmeza de la dermis, la estructura de su cara ha experimentado cambios naturales que requieren una intervención mayor. Al respecto, afirmó: “Creo que a mis 62 años la piel ya se ha caído y el músculo está fuera de su lugar. He pensado que ya es hora”. Por tal motivo, optó por una medida quirúrgica para reposicionar los tejidos faciales.

¿QUÉ OTRAS CIRUGÍAS SE HA REALIZADO MAGALY MEDINA EN EL ROSTRO?

Frente a las constantes especulaciones sobre múltiples ingresos al quirófano, la conductora aclaró que su historial de intervenciones faciales es, en realidad, bastante breve.

En su canal de YouTube, desmintió las versiones que sugieren que su rostro es producto de innumerables operaciones, precisando que, antes de este viaje a Argentina, solo se había corregido la zona nasal y auditiva.

“La gente piensa que me he operado 50.000 veces la cara y no es así. En el rostro solo me he tocado la nariz y las orejas, nada más”, señaló.

Magaly Medina. | Foto: @magalymedinav

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.