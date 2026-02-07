¿Magaly Medina se realizó operaciones en su rostro antes de su más reciente y famosa cirugía? Esto reveló su cirujano: “Puedo decir que...”

Las especulaciones sobre el rostro de Magaly Medina volvieron a encenderse tras la difusión de imágenes que muestran el resultado de su reciente cirugía facial. Ante los comentarios que circulaban en redes y medios, la conductora decidió enfrentar los rumores y poner el tema sobre la mesa con una voz autorizada.

En un video publicado en sus redes sociales, Magaly apareció junto al cirujano que la intervino en Argentina y le pidió aclarar, de forma definitiva, si antes de su conocida cirugía ‘deep plane’ se había sometido a otros procedimientos quirúrgicos en el rostro. La respuesta fue clara y buscó desmontar una de las versiones más repetidas sobre su imagen.

¿QUÉ DIJO EL CIRUJANO SOBRE SUPUESTAS OPERACIONES FACIALES PREVIAS?

El encargado de intervenir a la conductora, Andrés Freschi, fue categórico al negar cualquier antecedente quirúrgico en su rostro. El experto aseguró que, al realizar el procedimiento, no encontró señales que indiquen cirugías anteriores. “Puedo decir que yo te conozco por dentro (…) no ha habido ningún tipo de estigma de cirugía anterior”, afirmó, descartando por completo los rumores que circulaban desde hace años.

Periodista tuvo conversación con su cirujano. (Video: YouTube)

¿POR QUÉ SE HABLABA DE OTRAS CIRUGÍAS EN EL ROSTRO DE MAGALY MEDINA?

La propia periodista explicó que las versiones surgieron por cambios visibles en su apariencia, especialmente en la zona de la sonrisa y el contorno facial. Según comentó, algunos atribuían estas modificaciones a estiramientos previos o incluso a una operación de mandíbula. Sin embargo, Freschi precisó que esos cambios no correspondían a intervenciones quirúrgicas, sino a tratamientos no invasivos, como bioestimuladores o sustancias inyectables, según informa el diario La República.

¿QUÉ CARACTERÍSTICA DEL ROSTRO DE MEDINA DESTACÓ EL MÉDICO TRAS LA CIRUGÍA?

Con autorización de la conductora, el cirujano reveló que Magaly posee tejidos particularmente firmes, una condición que favorece un envejecimiento más lento. “Tus tejidos se han tejido muy fuertes, lo que tiene mucho que ver con el gen de los latinos”, explicó, aunque aclaró que esta ventaja también representa un desafío al momento de operar.

Finalmente, confirmó que la cirugía ‘deep plane’ fue la primera intervención facial quirúrgica de Medina, quien anteriormente solo había recurrido a tratamientos estéticos no quirúrgicos.

Magaly Medina. | Foto: @magalymedinav

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.

