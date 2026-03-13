La farándula nacional se encuentra en estado de shock el separación oficial de Katia Condos y Federico Salazar, uno de los matrimonios más emblemáticos y respetados de la pantalla peruana. El anuncio, realizado por la propia pareja el último miércoles 11 de marzo, pone fin a tres décadas de una historia compartida que parecía inquebrantable. La noticia no solo ha impactado a los seguidores de la pareja, sino que ha generado una reacción sin precedentes en los espacios de espectáculos más críticos del país. Por ejemlo, Magaly Medina, conocida por su estilo mordaz y su habitual distancia emocional frente a las rupturas de los famosos, sorprendió a su audiencia al admitir públicamente su pesar por este acontecimiento. A través de su programa, la conductora confesó que, a diferencia de otros casos donde el conflicto genera contenido de entretenimiento, esta separación en particular ha tocado una fibra sensible en ella. A continuación, te contamos qué dijo la conductora.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA RUPTURA DE KATIA CONDOS Y FEDERICO SALAZAR?

En uno de sus últimos programas, la popular “Urraca” confesó que el comunicado de la ruptura emitido por la pareja le causó un impacto emocional profundo. Explicó que, a diferencia de otros casos donde los escándalos le generan entusiasmo por el contenido que aportan a su show, este anuncio le “rompió el corazón”.

Durante su intervención, Medina señaló: “De verdad he recibido una noticia que me ha puesto un poco triste. Yo rara vez suelo ponerme triste por las noticias de la farándula”. Con estas palabras, subrayó el respeto que siente por el matrimonio que conformaban la actriz y el presentador de noticias.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN?

La presentadora sostuvo que es muy poco probable que el público llegue a conocer las causas reales que fracturaron la relación. Según su análisis, ambos personajes se han caracterizado por mantener una trayectoria impecable y alejada de los conflictos mediáticos.

“Seguramente ellos, que son tan ajenos a este mundo farandulero en lo que se refiere a escándalos o hablar de sus vidas particulares y privadas, pues seguramente no nos lo dirán”, enfatizó Magaly, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA CARRERA PROFESIONAL DE AMBOS?

En un gesto de admiración, la periodista resaltó el peso que tanto Katia como Federico tienen en la identidad televisiva de los peruanos. Describió a Salazar como un referente informativo presente en los hogares desde hace años, mencionando que es “un hombre con el que nos hemos despertado hace muchos años, todos los días, con el noticiero”.

Por otro lado, no escatimó en elogios para Condos, a quien catalogó como una de las intérpretes más disciplinadas y multifacéticas del país, definiéndola como una de las “actrices más serias” de la escena nacional debido a su impecable paso por diversas ficciones.

Katia Condos y Federico Salazar fruto de su relación tuvieron tres hijos. (Foto: Facebook de Katia Condos)

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO OFICIAL DE LA SEPARACIÓ DE KATIA CONDOS Y FEDERICO SALAZAR?

El fin de su matrimonio se dio de forma sobria mediante una publicación en Instagram. En el texto, Katia y Federico explicaron que la separación fue una resolución consensuada y dolorosa, solicitando a los medios de comunicación y al público respeto por la intimidad de su familia en este proceso de cambio.

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos”, manifestaba el comunicado. Con estas palabras, pusieron fin a una de las historias de amor más longevas de la televisión nacional.