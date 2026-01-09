Tras someterse a su primer lifting facial en Argentina, la conductora Magaly Medina reapareció en sus redes sociales para mostrar los resultados de su cirugía. La popular ‘Urraca’ compartió con sus seguidores el proceso de su transformación hasta su actual etapa de recuperación en Buenos Aires.

En esta línea, la periodista detalló las estrictas recomendaciones que sigue para garantizar el éxito de su cirugía. Aunque el proceso aún no termina, la ‘Urraca’ ya se deja ver activa y revela las órdenes específicas de su médico. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ CONTÓ MAGALY MEDINA SOBRE SU RECUPERACIÓN TRAS SU CIRUGÍA FACIAL?

La presentadora de televisión explicó que, aunque el proceso de sanación continúa, ya tiene permitido realizar ciertas actividades cotidianas bajo vigilancia. Según detalló, el cirujano le ordenó mantenerse activa físicamente, pero de una forma muy moderada y pausada mientras recorre Buenos Aires.

“El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy”, relató la periodista, quien además precisó que todavía sale a las calles protegida por una pañoleta y gafas oscuras, ya que todavía no se ha quitado los puntos.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL PROCEDIMIENTO ESTÉTICO AL QUE SE SOMETIÓ?

La intervención, que tuvo una duración aproximada de siete horas, fue un ‘deep plane facelift’, una técnica avanzada que busca un rejuvenecimiento natural mediante el reposicionamiento de los músculos y la grasa facial. Magaly documentó desde su ingreso al quirófano hasta el uso de tecnología médica para acelerar su mejoría.

“Aquí, ya renovada luego de revitalizarme en la cámara (hiperbárica)”, escribió en sus redes, donde también destacó la compañía constante de su doctora de confianza, Joana Bernedo, durante todo el postoperatorio, según recoge el diario La República.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO ANTE LA NUEVA IMAGEN DE LA ‘URRACA’?

A sus 62 años, la transformación de la figura de ATV no pasó desapercibida, provocando una avalancha de reacciones positivas que celebraron su honestidad al hablar de sus retoques. Sus fanáticos destacaron que se ve mejor que nunca y aplaudieron su decisión de invertir en su imagen personal.

Entre los mensajes más llamativos de su comunidad destacaron frases como: “Madre, dando rostros”, “Eres de mi team retoquitos, pero con niveles” y “Magaly, vas a quedar super más de lo que ya eres”.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA PREFIRIÓ OPERARSE EN EL EXTRANJERO Y NO EN EL PERÚ?

Previamente, cuando anunció que se iba a someter a esta cirugía, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no tuvo reparos en admitir que decidió operarse en el extranjero debido a la falta de satisfacción que tuvo con los trabajos realizados en el mercado peruano.

Según explicó en sus redes sociales, la búsqueda de un profesional fuera de nuestras fronteras fue una consecuencia directa de sus estándares personales. Al respecto, la comunicadora señaló: “Porque los resultados que vi allá (en Perú) no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”.

Esta insatisfacción la motivó a emprender un análisis riguroso junto a su especialista de confianza para hallar la opción que mejor se ajustara a sus expectativas de naturalidad.