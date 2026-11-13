Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Diversas instituciones y organizaciones de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa se preparan para recibir al santo padre, en lo que representa el regreso de Robert Prevost a su “segunda patria”. En ese sentido, como muestra de homenaje, Magaly Medina expresó su emoción por la llegada del pontífice al país y lució un vestido de noche inspirado en el máximo representante de la Iglesia católica. Las imágenes no solo generaron diversas reacciones, sino también un debate en redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ VESTIDO LUCIÓ MAGALY MEDINA EN HONOR AL PAPA LEÓN XIV?

En el marco de la llegada del papa León XIV el pasado 11 de noviembre, Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para manifestar su emoción por el regreso de Robert Prevost como sumo pontífice al Perú. La popular ‘Urraca’ consideró al santo padre una figura cercana al país, especialmente a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral. Asimismo, destacó el significado de su llegada y dejó en claro que continuará pendiente de su recorrido y de los acontecimientos relacionados con la visita de Prevost a las distintas ciudades que recorrerá.

Sin embargo, en otro momento del espacio televisivo, la presentadora mostró con entusiasmo el vestido blanco que lució en honor al papa, el cual tenía un diseño con una especie de cinturón negro y un pequeño lazo. “Mira, me vestí como para ir a ver al papa. Con mi lacito, así bien bonita yo. Definitivamente, el Perú, todos estamos un poco conmovidos y tocados por la presencia del santo padre, que es peruano. El papa nació en Estados Unidos, nacionalizado peruano, chiclayano por adopción. Seguiremos viviendo todas las incidencias”, dijo en “Magaly TV La Firme”.

¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR AL INGRESO PARA LA SANTA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV presidirá la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Según informó el Arzobispado de Lima, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, nominativa e intransferible, emitida a través de Ticketmaster. Asimismo, anunció que el recinto recibirá a los fieles desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad. Así, para ingresar, deberán presentar obligatoriamente el documento de identidad registrado durante la inscripción y la entrada, ya sea en formato físico o digital.