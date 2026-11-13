Por Manuel Gomez

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Diversas instituciones y organizaciones de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa se preparan para recibir al santo padre, en lo que representa el regreso de Robert Prevost a su “segunda patria”. En ese sentido, como muestra de homenaje, Magaly Medina expresó su emoción por la llegada del pontífice al país y lució un vestido de noche inspirado en el máximo representante de la Iglesia católica. Las imágenes no solo generaron diversas reacciones, sino también un debate en redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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