Magaly Medina vuelve a ATV y promete ampay de alguien que “enamoró a todos con su historia de amor”

Las principales figuras del espectáculo se encuentran de vacaciones aprovechando el inicio de Año Nuevo, sin embargo ya muchos vuelven al ruedo buscando remecer la farándula peruana. Es este precisamente el caso de Magaly Medina, quien tras someterse a cirugía facial, y generar cierta polémica entorno a ello, retorna a las pantallas de ATV lanzando avance de lo que promete ser un impactante ampay de alguien que “enamoró a todos con su historia de amor”, y terminaba siendo “el esposo y el caballero ejemplar”.

