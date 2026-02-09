Magaly Medina vuelve a ATV y promete ampay de alguien que “enamoró a todos con su historia de amor”

Las principales figuras del espectáculo se encuentran de vacaciones aprovechando el inicio de Año Nuevo, sin embargo ya muchos vuelven al ruedo buscando remecer la farándula peruana. Es este precisamente el caso de Magaly Medina, quien tras someterse a cirugía facial, y generar cierta polémica entorno a ello, retorna a las pantallas de ATV lanzando avance de lo que promete ser un impactante ampay de alguien que “enamoró a todos con su historia de amor”, y terminaba siendo “el esposo y el caballero ejemplar”.

Grabación con comprometedoras imágenes protagonizadas por quien “enamoró a todos con su historia de amor”, es lo que ofrece la ‘Urraca’ para su primer programa del presente año, y vía canal 9 tras haber estado involucrada en polémica debido a cuestionada cirugía facial.

“Era el esposo y el caballero ejemplar”, revela Magaly Medina entorno a figura pública que un “fin de semana” puntual habría cometido excesos convirtiéndose así en el “rey de la noche”.

A partir del lunes 9 de febrero, y desde las 9.45 de la noche, las pantallas de ATV se encenderán nuevamente con el retorno de conductora de espectáculos que promete impactante ampay protagonizado por quien mantendría relación sólida con pareja vinculada a la farándula peruana.

ESTO REVELABA MAGALY MEDINA ACERCA DE SU PROCESO DE RECUPERACIÓN TRAS HABERSE SOMETIDO A CIRUGÍA FACIAL

Tras la culminación del 2025, Magaly Medina ahora experimenta nuevos aires, y cambios que ciertamente causan controversia tomando en cuenta ahora la cirugía facial a la cual se sometió con el Año Nuevo iniciado.

Su retorno a las pantallas, y vía ATV, figura programada para el 9 de febrero tras intervención quirúrgica que la mantuvo sobre tierras argentinas junto a Alfredo Zambrano, revelando la propia conductora de espectáculos, que ha retomado la lectura como pasatiempo, y asimismo disfrutó de “paseitos tranquilos por el barrio con mi gran apoyo y compañero“.

“Dentro de la cámara hiperbárica mostrándoles orgullosamente mis moretones post-cirugía”, coloca también Magaly Medina a través de publicación en redes, y donde evidenció cómo llevó sus primeros días tras someterse a cirugía facial a cargo del Dr. Andrés Freschi.

Con respecto a la elección del cirujano plástico, la popular ‘Urraca’ revelaba además que fue elegido con el apoyo de Joana Bernedo, y “después de (realizar) una exhaustiva búsqueda”, ya que figura especializado en “deep plane facelift”, “una operación en la que se consigue un reposicionamiento de grasa y músculos profundos de tal manera que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías”.

¿MAGALY MEDINA YA CONTABA CON VARIAS CIRUGÍAS EN EL ROSTRO? ESTO RESPONDIÓ LA POPULAR ‘URRACA’

Desde Argentina, hoy llegan noticias referentes a una Magaly Medina que mediante lives a través de redes, estuvo respondiéndole a todo aquel que le critica la realización de intervención quirúrgica en rostro.

En esta oportunidad, los dardos de la popular ‘Urraca’ van dirigidos a especialista de apellido Reátegui cuyas declaraciones al respecto, refieren que facialmente ella ya cuenta con varias cirugías encima.

“Increíble la forma en cómo un médico que se dice cirujano plástico y que ha estudiado anatomía humana, puede hablar sin ni siquiera haberla visto o tocado“, expresaba de manera tajante una Magaly Medina que de dicha forma ha aparecido públicamente para desmentirla, y ”para callarle la boca a esos malos profesionales que opinan solo por opinar“, le preguntará al Dr. Andrés Freschi “si él cuando abrió mi cara, vio antecedentes de otras cirugías”.

Visiblemente enojada por las declaraciones vertidas por parte de mencionada cirujana, y “con toda la mayor conchudez del mundo ...”, la mediática conductora de espectáculos hoy goza de proceso de recuperación que va dejando atrás las inflamaciones y moretones, y la trae de vuelta a Lima para el estreno de programa cuya temporada 2026 arranca el 9 de febrero a las 9.45 de la noche.