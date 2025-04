Magaly Medina, fiel a su estilo frontal e incisivo, ha vuelto a la carga contra Tilsa Lozano. Tras la emotiva aparición de la exmodelo en televisión anunciando su divorcio de Jackson Mora entre lágrimas, la popular ‘Urraca’ no se contuvo y lanzó toda una serie de críticas. La conductora no solo cuestionó su emotividad, sino que también revivió su pasado romance con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO TILSA LOZANO AL ANUNCIAR SU DIVORCIO DE JACKSON MORA?

En una reciente edición de su programa ‘La Noche Habla’, Tilsa Lozano confirmó públicamente el fin de su matrimonio con Jackson Mora. Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, la exmodelo reveló cuándo se tomó la decisión de separarse. “Este... un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada”, fueron sus palabras al abordar el delicado tema.

A pesar del anuncio de la ruptura de su relación de seis años con el exboxeador, Lozano enfatizó que la separación no se debió a conflictos o a la falta de sentimientos entre ambos. “No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de qué es mejor seguir esos caminos por separado”, aclaró la conductora, dejando entrever que la decisión fue mutua y tomada en buenos términos, sin que exista resentimiento entre ella y Mora.

Por otro lado, Tilsa Lozano también aprovechó para acusar públicamente a los reporteros del programa de Magaly Medina de acosarla a ella y a sus hijos en plena playa, en busca de declaraciones sobre su separación. La exmodelo denunció que incluso su hija de solo 9 años se enteró del quiebre familiar a través de uno de los reporteros, quien no tuvo reparos en revelárselo antes de que ella pudiera hablarlo con la menor.

“A mí como a él nos persiguen mañana y noche (…) Y mi hija de 9 años se enteró de mi separación por un reportero y los tengo grabados y eso no se hace señora, no se cruza límites. Conmigo lo que quieran. Esa parte es la que más me duele“, expresó, con lágrimas en los ojos.

¿CÓMO CRITICÓ MAGALY MEDINA A TILSA LOZANO TRAS EL ANUNCIO DE SU DIVORCIO?

La respuesta de Magaly Medina a las lágrimas de Tilsa Lozano por su divorcio no se hizo esperar. A través de su programa “Magaly TV La Firme”, la conductora arremetió contra la exmodelo, trayendo al presente su pasada aventura con el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, recordándole su rol como “la otra” en esa relación. Con firmeza, Medina cuestionó la autoridad moral de Lozano para hablar de valores familiares, señalando lo siguiente: “Tú no te tenías respeto, nunca tuviste límites”.

En esta sentido, Magaly evocó el dolor que pudo haber causado Tilsa en el pasado, comparando sus lágrimas actuales con las que pudo haber derramado Blanca Rodríguez, la entonces pareja de Vargas. También fue tajante al advertirle que no involucre a sus hijos en la polémica.

“Así como tú hoy día derramas lágrimas, alguna mujer derramó en su época, una mujer con hijos, una mujer que en su momento estaba embarazada, una mujer que estaba en postparto mientras tú estabas en Florencia con el ‘Loco’ Vargas. (...) Y no metas a criaturas que nada tienen que ver”, sostuvo Medina.